В Байконуре запретили выходить на улицы группами более трех человек

Власти Казахстана ввели повышенный уровень "террористической" опасности. На фоне этого в Байконуре ввели ряд ограничений.

Там запретили передвигаться по городу группами более трех человек. Исключение сделали лишь для семей.

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Кроме этого, запретили передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Новые ограничения власти города объясняют якобы борьбой с распространением коронавируса.

Ограничение проезда и запрет на алкоголь

Принятое решение содержит ограничения на проезд транспорта и проход людей через КПВВ №1, №5 и №6 – от 23:00 до 6:00. Исключение – только для спецтранспорта и экстренных служб.

Согласно документу, нельзя продавать на розницу алкоголь, в частности:

пиво;

сидр;

медовуху.

Комендантский час

Администрация города ввела комендантский час до 19 января. С 23:00 до 6:00 можно ходить только в аптеку или на работу.

В то же время предприятия города должны закрываться в 22:00. Контролировать соблюдение правил правоохранители будут вместе с "народными дружинами".

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