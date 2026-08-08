Киев пережил вражескую атаку: в столице ликвидировали масштабные пожары, есть погибший и пострадавшие

Россия в очередной раз применила баллистические ракеты против Киева. Ночью 8 августа в столице вновь раздались взрывы.

До этого в город прорывались и БПЛА. 24 Канал сообщает, что известно на данный момент.

Сколько человек погибло и пострадало в столице?

В Киевской городской военной администрации сообщили, что во время ликвидации последствий вражеской атаки было обнаружено тело человека.

Мэр Киева Виталий Кличко в 09:43 написал, что в результате вражеской атаки на Киев есть 4 пострадавших. Троим из них медики оказали помощь амбулаторно, одному – на месте.

Директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан добавила, что состояние всех госпитализированных – средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

У большинства пострадавших диагностированы ушибленные, осколочные и рвано-скальпированные раны,

– отметила Мостепан.

Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о погибшем, а также отметил, что столица подверглась удару шести баллистических ракет. Они были нацелены на гражданскую инфраструктуру в Киеве.

Что известно об обстреле Киева в ночь на 8 августа?

Тревогу в Киеве вместе с рядом областей объявили ровно в 3 часа ночи 8 августа. Воздушные силы через минуту сообщили об угрозе высокоскоростных целей – баллистических ракет – для столицы.

Сразу же в Киеве раздалась серия взрывов, продолжавшаяся несколько минут. Мониторинговые сообщества отметили, что враг применяет ракеты с территории своей Брянской области.

Что касается последствий – по состоянию на 5 утра, по словам мэра Виталия Кличко, предварительно известно, что в Голосеевском районе произошло возгорание на территории нежилой застройки. Из Оболонского района поступило сообщение о возгорании резервуаров с топливом. По состоянию на 05:45 известно о 4 пострадавших – 3 из которых госпитализированы.

Впоследствии, около 6 утра, в ГСЧС сообщили о более подробных последствиях атаки. В частности, известно, что пожары возникли в двух районах столицы.

Пожары в столице / Фото ГСЧС

В Голосеевском районе пожар охватил гаражи в двух отдельных очагах на общей площади 1000 квадратных метров. Также произошло возгорание нежилого здания с картонными материалами. Пожары локализованы, ведутся работы по их ликвидации.

В Оболонском районе произошло возгорание на территории предприятия. Пожар ликвидирован. Информация о пострадавших уточняется.

Пожар в результате атаки: смотрите видео

Кроме того, из-за вражеской атаки общественный транспорт курсирует с изменениями. В частности, автобусы №54 курсируют до остановки "Автостоянка" без заездов на площадь Михаила Спивака.

По состоянию на 9 утра в Голосеевском районе ликвидированы пожары, вызванные ночной атакой. К ликвидации были привлечены более 70 спасателей и 17 единиц техники.

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Отметим, что Россия уже несколько раз в августе совершила атаку на Киев баллистическими ракетами. В частности, в ночь на 1-е число удар врага взял жизни 9 человек, еще 23 были ранены. А также 5 августа был нанесен очень сильный удар, в результате которого произошло много разрушений и также погибли люди.