Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан озвучил 24 Каналу мнение, что можно купить С-300, С-400 и сделать из них баллистическую ракету. Ракета зенитно-ракетного комплекса "земля-воздух" может работать в режиме "земля-земля".

"Скорее всего, это не в чистом виде баллистическая ракета. Это ракета зенитно-ракетного комплекса С-300, С-400. Там есть одна ракета, которая могла идти на 200 километров. Одна из последних, которые производились. Они переходные от С-300 к С-400. Оба комплекса использовали", – предположил он.

Какие возможности FP-7?

Роман Свитан отметил, что 200 километров – это воздушная дальность. А наземная может быть на несколько десятков больше. Потому что по траектории, которая снижается, может долететь немного дальше.

Боевая часть – 150 килограммов. Это неплохо. Но у этой ракеты в основном тысячи элементов, которые поражают. Они вряд ли помогут по земле. Если заменить боевую часть на 150 килограммов фугаса, более-менее хорошей взрывчаткой, тогда эта ракета может доставать до глубин второго эшелона. Это оружие тактического уровня,

– объяснил военный эксперт.

Например, можно достать до трех областей, по которым Украина сейчас работает, Белгородская, Брянская, Курская, и до Воронежской, Орловской. Также возможна работа по военным объектам на оккупированной территории от Мариуполя до середины Крыма.

Нужно масштабировать производство этой ракеты. Также важно количество этого вооружения для того, чтобы они выполняли боевую задачу до второго эшелона. Их надо изготавливать сотнями и тысячами.

Интересно, что авиационный эксперт Константин Криволап предположил, когда будет готова украинская баллистика FP-9, дальность поражения которой составляет до 855 километров. Она сложнее, поэтому появится чуть позже. По его мнению, это вооружение появится примерно в сентябре или октябре 2026 года.

Что известно о ракете FP-7?