Закупали для детсадов, – Кличко о кожаных барабанах за почти 900 тысяч в укрытиях Киева

В укрытие Днепровского района Киева закупили электрические овощерезки, электрические сковородки и кожаные барабаны. Причем последних закупили 300 штук. Виталий Кличко объяснил, с чем связаны столь странные покупки.

В эфире "Громадского радио" мэр Киева объяснил, что барабаны покупали районные администрации для детских садов. Также чиновник прокомментировал, как они попали к укрытиям, пишет 24 Канал.

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Зачем барабаны покупали в укрытие

Мэр сказал, что каким образом барабаны "притянули к укрытиям", он не может представить.

Деньги районные администрации решили потратить на закупку игрушек в детские сады. Город выделяет средства в поддержку дошкольных учебных заведений. Деньги районные администрации используют для покупки этих барабанов и сейчас это привлекли еще до укрытий,

– заявил Кличко.

Стоит отметить, что скандал разразился после того, как глава временной контрольной комиссии по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий и проверки делегированных полномочий РГА в Киеве сообщил, что, согласно данным системы Prozorro, для укрытий закупили:

электрические овощерезки за 130 тысяч гривен;

модные электрические сковородки, которые стоят 720 тысяч гривен за штуку;

300 кожаных барабанов за 890 000 гривен. Они в системе Prozorro написаны как "музыкальные инструменты для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог".

Людей в сети возмутили подобные закупки. Они шутят, что хотят картофеля пожарить на таких сковородках и подвергают сомнению целесообразность барабанов как "психологической разгрузки": "Вы все смеетесь, а барабаны они чрезвычайно расслабляют, это еще тот антистресс, эти звуки какофонии очень отвлекают от взрывов".