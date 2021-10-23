"Барьер номер один" : в Великобритании и США сказали, что мешает Украине попасть в НАТО
Источник:"Свобода Славика Шустера"
Провал судебной реформы в Украине может повлиять на инвестиции. А также – на евроатлантическую интеграцию нашего государства.
Об этом заявила госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс. В то же время ее поддержала временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.
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Украина должна улучшить судебную реформу
По ее словам, для того, чтобы Украина могла вступить в Организацию Североатлантического договора и Европейский Союз, наше государство должно улучшить ряд сфер, в частности судебную систему.
Мы не можем заставить американские компании инвестировать сюда (в Украину – 24 канал), пока они не будут чувствовать уверенность в судебной системе. Барьер номер один – свободное и независимое судопроизводство,
– сказала Квин.
В то же время Симмонс также считает, что инвестиции в наше государство могут прекратиться из-за провальной судебной реформы.
"Это станет проблемой для евроатлантических планов Украины", – подчеркнула британская дипломатка. Несмотря на судебный "провал", Вашингтон и Лондон продолжат помогать Украине во внедрении реформ.
Как происходит реформирование судов в Украине?Президент Украины Владимир Зеленский в начале августа подписал законы о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и очищении Высшего совета правосудия. Несмотря на это, до сих пор происходит блокирование судебной реформы. Кстати, ее внедрение – одно из требований Международного валютного фонда. В октябре послы G7 подчеркнули решимость Зеленского в судебной сфере. В то же время в DEJURE считают, что именно на украинском лидере лежит ответственность за блокирование реформы.
Путь Украины в НАТО: главное
- Украина подала заявку о вступлении в Альянс еще в 2008 году. Только в 2020 году наше государство признали участницей программы расширенных возможностей.
- Президент США Джо Байден отметил поддержку Украины в евроатлантических стремлениях.
- То, что Украина обязательно станет членом НАТО, считает и Йенс Столтенберг.
- Кремль считает, что если наше государство вступит в организацию, то это будет худший сценарий. На соответствующее заявление отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.