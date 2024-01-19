Перебрасывают комплексы для ракет "Оникс": "Атеш" показал перемещение оружия россиян в Крыму
Источник:"Атеш"
Украинские продолжают работать на временно оккупированных территориях нашего государства, не давая покоя врагу. Партизаны движения "Атеш" зафиксировали новое перемещение оружия россиян в аннексированном Севастополе в Крыму.
Речь идет о комплексах "Бастион-П", являющихся носителями сверхзвуковых ракет "Оникс". Именно этим оружием оккупанты поражают южные области нашего государства.
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"Атеш" показали переброску "Бастионов-П" в Севастополь
Партизаны отметили, что во время ведения разведывательной деятельности в Севастополе агент движения сумел зафиксировать переброску двух самоходных пусковых установок "СПУ 340П". Они известны как береговые ракетные комплексы "Бастион-П".
Его используют для поражения надводных кораблей разных классов и видов, а также наземных целей в условиях радиоэлектронного противодействия. Кроме этого, "Бастион-П" является одним из основных носителей сверхзвуковых ракет "Оникс",
– отметили в "Атеше".
Представители движения также узнали, что установки принадлежат 15-й отдельной береговой ракетной бригаде россиян в Севастополе. Более того, агент движения сопротивления проследил маршруты передвижения и конечную точку назначения ракетного комплекса, а всю полученную информацию передал Силам обороны Украины.
Партизаны зафиксировали перемещение "Бастионов-П" в Севастополе / Фото из телеграм-канала "Атеш"
Напоследок в "Атеше" отметили, что уже ждут результатов противодействия носителям ракет "Оникс" во временно оккупированном Севастополе.
"Атеш" ведет активную работу в Крыму
- Партизаны 18 января рассказали, что во временно оккупированном Севастополе в Крыму затонул российский сторожевой корабль типа "Тарантул". По предварительным данным, это судно могли поразить морскими дронами несколько недель назад.
- Также представители движения сопротивления показали, как россияне готовятся к возможным боям в Евпатории в Крыму. В частности, оккупанты в городе возводят фортификационные сооружения, например, огневые точки и секретные позиции.
- До этого, агенты движения "Атеш" обнаружили тренировочный лагерь и личный состав российских оккупантов в поселке Черноморское в аннексированном Крыму. На этой базе количество оккупантов достигает 120 человек, а также размещено до 5 единиц КамАЗов, одна машина связи "ГАЗ-66" и УАЗик.