Недвижимости на миллионы и элитный отдых: как Королевская отдыхает в ОАЭ в разгар войны

Похоже, решение СНБО о запрете чиновникам выезжать из Украины касается не всех. На фоне скандальных поездок Тищенко и Тимошенко стало известно, что народная депутатка Наталья Королевская в разгар войны отдыхает с семьей в Дубае.

Семья депутатки запрещенной в Украине партии ОПЗЖ решила отсидеть войну в Объединенных Арабских Эмиратах. Королевская с семьей сейчас проживает в Дубае в Address Beach Resort.

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Что Королевская делает в Дубае

По информации УП, 17 октября Королевскую с мужем Юрием Солодом заметили в офисе крупнейшего застройщика Дубая Emaar. Источники издания утверждают, что тогда супруги приобрели недвижимости более чем на 10 миллионов долларов.

Отель, в котором проживает Королевская с семьей / Скриншот

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Кроме того, в Дубае был замечен старший сын Королевской. Депутат Краматорского городского совета Ростислав Солод, вероятно, тоже решил отдохнуть от войны.

Ростислав Солод в Дубае / Скриншот

В расследовании говорится, что Виктор Медведчук поручил именно Королевской остаться в Украине и ждать оккупации, чтобы перехватить власть в свои руки.

Скандальная поездка Тищенко: что известно

Недавно на сайте посольства Украины в Тайване появился анонс встречи с нардепом Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинского общества в Таиланде.

Это обусловило волну возмущения украинцев, ведь о встрече сообщили буквально за день до ее проведения, проходить она должна была в 4-звездном отеле Novotel, в 200 метрах от посольства. Более того, возникли вопросы по настоящим причинам поездки Тищенко за границу.

В свое оправдание Тищенко сказал, что якобы находится с командировкой в Азии. Он заверил, что "все высшие руководители в курсе, как и глава фракции". Кроме того, он пожаловался на "грязные технологии" и заверил, что продолжит выполнять поставленные президентом задачи.

Ответ не заставил долго ждать – уже на следующий день Николая Тищенко исключили из фракции "Слуга народа". Перед этим его выдворили из партии и уволили с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа".