Зачем россияне делают заявления по выходу из Херсона: Ступак рассказал приблизительный сценарий

На правобережной Херсонщине все больше фиксируют переодетых российских военных в гражданскую одежду. Они могут стать частью новой кремлевской информационной спецоперации.

Вероятно, Россия предусмотрительно подготовила несколько возможных сценариев, как правильно "обыграть" свой побег из Херсона. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

Обратите внимание Военные давно этого хотели: почему россияне так долго тянули с бегством из Херсона

Эксперт отметил, что оккупанты могут разыгрывать разные сценарии по уходу из Херсона, в том числе и в пропагандистских целях.

Российские военные могут переодеваться в гражданскую одежду. После этого ВСУ заходят в Херсон и их встречают так называемые гражданские, которые начинают по ним стрелять из стрелкового оружия. Здесь появляются российские "военкоры" и пропагандисты, которые все это снимают,

– объяснил обозреватель.

Как россияне могут использовать "сдачу" Херсона для пропаганды: смотрите видео

По его словам, кремлевские "СМИ" смогут разогнать "картинку" о том, что простые жители Херсона якобы "не хотят возвращаться обратно в Украину, потому что они против".

"Тогда это могут показать как "гражданскую войну". Затем можно продавать этот "концентрат" на Западе, мол, как так, что они поддерживают "карательную операцию ВСУ" против гражданского населения", – резюмировал Ступак.

Читайте также "Вижу опасность там": Костенко рассказал, куда могут перебросить россиян из Херсона

Вас также может заинтересовать – как пропагандисты оправдывают побег оккупантов из Херсона: смотрите видео

Ситуация в Херсонской области: что известно