В Беларусь еженедельно прибывает 40 самолетов с мигрантами, – МВД Польши

В Польше заявили, что в Беларусь еженедельно прибывает 2 тысячи человек, которые затем направляются к границе с Польшей. Нелегальных мигрантов доставляют 40 самолетов.

Польский министр внутренних дел Мариуш Каминский не имеет сомнений, что Беларусь осуществляет такую враждебную миграционную политику против ЕС с легкой руки России.

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Зачем это России

Главной целью президента России Владимира Путина в контексте миграционного кризиса на польско-белорусской границе является длительная дестабилизация ситуации в Центрально-Восточной Европе.

Нет никакого сомнения, что действия Лукашенко происходят при полном согласии России. Чего хочет достичь Россия в этой игре? Кремль имеет далеко идущие цели. Без сомнения, это – дестабилизация ситуации в ЕС, а точнее, попытка постоянной дестабилизации в Центрально-Восточной Европе,

– заявил Каминский.

По его убеждению, Россия хочет иметь инструмент шантажа и влияния на Европу, который применяется не руками Кремля.

Какова роль в этом Лукашенко

Главная же цель Александра Лукашенко, как считает польский министр, отомстить Польше и Литве за поддержку белорусского народа после фальсификации президентских выборов в августе прошлого года. Впрочем, Лукашенко ставит и политические задачи – чтобы его признали в ЕС легитимно избранным президентом Беларуси и партнером для переговоров.

Какова сейчас ситуация на белорусско-польской границе