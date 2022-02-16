Беларусь ожидает положительных последствий от переговоров своего министра обороны с Резниковым

16 февраля 2022 , 14:16
Читати новину українською

Источник:

БЕЛТА

Беларусь ожидает, что напряженность с Украиной снизится после переговоров белорусского министра обороны с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Глава МИД Беларуси Владимир Макей подчеркнул, что никто не собирается нападать на Украину.

Об этом Макей заявил на пресс-конференции в Минске. Он напомнил, что недавний разговор министров обороны Беларуси и Украины состоялся по инициативе последней.

Важно "Угрозы для Украины нет": Резников поговорил с главой Минобороны Беларуси

Макей подчеркнул, что Беларусь всегда выступает за открытый диалог и готова вести его по любым чувствительным вопросам.

Вопросы обсуждались в положительном ключе. Многое удалось прояснить для обеих сторон, прежде всего, для украинской. С нашей стороны четко прозвучало заявление о том, что никто не собирается нападать,
– сказал министр.

Результаты переговоров украинского и белорусского министров

В министерстве отметили, что переговоры провели ради "восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе".

Главы оборонных ведомств обсудили вопросы реализации мер относительно:

  • повышения доверия и транспарентности во время проведения военных учений вблизи государственной границы,
  • исключения возможных инцидентов и взаимного информирования о возникновении внештатных ситуаций.

Резников проинформировал белорусского коллегу о ходе командно-штабных учений "Метель-2022", подчеркнув, что они оборонные.

Обратите внимание! Александр Лукашенко ранее заявил, что никто воевать с Украиной не собирается. По его словам, "конфликт нужен только Западу".

Россия отводит войска

Алексей Резников сообщил, что по состоянию на утро 16 февраля ситуация на границах Украины остается стабильной. Украинская разведка не видит ничего неожиданного.

В Украине ежегодно будут отмечать День единения: смотрите видео

 

Автор: Альона Захарова