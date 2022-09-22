Может ли путин использовать договор ОДКБ: Латушко назвал, что на самом деле "связало" лукашенко

22 сентября 2022 , 11:57
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Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко не имеет авторитета на международной арене. Его позиция никак не повлияет на политические условия войны россии против Украины.

Действия лукашенко напрямую связаны с теми обязательствами, которые он взял перед Москвой раньше. Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко.

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Лукашенко "на коленях"

Латушко отметил, что действия лукашенко напрямую зависят от подписанного им договора с россией о "союзном государстве".

Соглашение юридически ничтожно. Оно содержит "союзные" договоренности по военной сфере. Здесь есть обязательство у лукашенко в случае угрозы или агрессии "союзному государству". Мы понимаем, что они могут это так подать,
– отметил оппозиционер.

По его словам, под предлогом выполнения договоренностей, россия может надавить на лукашенко.

"Путин или патрушев могут надавить на лукашенко. Мол, беларусь должна вступить в войну, поскольку это "общие интересы" "союзного государства". А лукашенко об этом всегда публично говорил. Как он будет выкручиваться из этой ситуации – будет очень интересно посмотреть", – подчеркнул политик.

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Он считает, что миру нужно продолжать давление на лукашенко.

"У него действительно сейчас самая слабая позиция. Этот человек практически стоит на коленях", – указал Латушко.

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Роль ОДКБ

Оппозиционер убежден, что если самопровозглашенный президент беларуси признает легитимной российскую оккупацию украинских территорий, это не даст политические дивиденды россии.

Статус и имидж лукашенко в мире не просто нулевой, он минусовый. Если он это сделает, только удовлетворит амбиции руководителя кремля. Если мы говорим о роли ОДКБ, это объединение вряд ли сможет использовать. Показателем является ситуация, которая была между Азербайджаном и Арменией,
– объяснил Латушко.

По его словам, на сегодняшний день маловероятно, что действия россии поддержат Казахстан и Армения.

"Роль Таджикистана и Кыргызстана сегодня тоже минимальна. Поэтому говорить, что примут совместное решение ОДКБ – я считаю, нереально. Или практически нереально", – добавил политик.

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Автор: Марк Омелянюк