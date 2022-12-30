Беларусь покидает Ан-50 России: самолет обнаруживал цели для истребителей

Беларусь сегодня, 30 декабря, покидает российский самолет Ан-50 "Сергей Атаянц", который обнаруживал цели для истребителей. И в Беларуси самолет находился с 14 декабря.

Об этом сообщил "Белорусский Гаюн" со ссылкой на собственные источники. В то же время отметим, что пока расслабляться не стоит – в Беларуси все еще находятся три МИГ-31К.

Внимание Охватывает половину Украины: что означает прилет российского самолета А-50 в Беларусь

По нашим данным, борт ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с регистрационным номером RF-93966, взлетевшим с аэродрома в Мачулищах в 10:12, летит из Беларуси в Россию,

– говорится в сообщении.

Характеристики А-50

Назначение воздушного судна А-50 состоит в выявлении и сопровождении воздушных и надводных целей, оповещении Вооруженных сил о воздушной и надводной ситуации.

Также А-50 может служить командным пунктом и использоваться для управления истребителей и ударной авиации при их наведении на конкретные цели.

Самолет охватывал половину Украины

В комментарии 24 канала военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков рассказывал, что А-50У оснащен радаром, который видит воздушные цели на значительном расстоянии – до 450 километров. То есть его размещение на территории Беларуси позволяло оккупантам охватывать половину Украины. Вообще, пребывание самолета на территории Беларуси связывали с размещением истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Поскольку такие самолеты могут быть не только носителями ультразвуковой ракеты "Кинжал", а также могут нести дальнобойные ракеты Р-37, имеющие дальность полета 150 километров. В этом случае А-50У выступает самолетом наводки.

Самолет А-50У способен охватить половину Украины: смотреть видео

А-50 уже следил в Беларуси в феврале

А-50 ВКС под номером RF-93966 уже было размещено в Беларуси с февраля 2022 года по июль.

. А-50 – российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создано на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на авиационном Таганрогском научно-техническом комплексе совместно с НПО "Вега", взамен устаревшему на тот момент самолету Ту-126.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко замечал, что самолет-наводчик дежурил у украинской границы и до полномасштабного вторжения России.

Чаще полеты А-50 фиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области, оккупированном Крыму, иногда – на территории Беларуси.