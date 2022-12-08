Попытки Путина давить на Лукашенко могут повлечь за собой внутренние трения в белорусской армии, – ISW

Российский диктатор Владимир Путин продолжает вынуждать Беларусь присоединиться к войне в Украине. Впрочем, это может повлечь за собой внутренние трения в белорусской армии.

Таким образом, российское давление может вызвать беспокойство среди белорусских военных. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

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В белорусской армии могут возникнуть внутренние трения

Недавно в Генштабе ВСУ сообщили, что среди военнослужащих белорусской пограничной службы и вооруженных сил Беларуси растет недовольство деятельностью белорусского военно-политического руководства из-за угрозы вступления их страны в войну против Украины.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу встретился с президентом и министром обороны Беларуси, чтобы продолжить давление на Беларусь, чтобы она поддержала наступательную кампанию России в Украине.

Кроме того, белорусские официальные лица использовали риторику для поддержки текущей российской информационной операции, направленной на закрепление украинских сил на белорусско-украинской границе с угрозой вступления Беларуси в войну.

Таким образом, российское давление и участие белорусских официальных лиц в продолжающейся российской информационной операции могут вызвать беспокойство среди белорусских военных.

Эксперты считают, что Беларусь вряд ли вступит в войну в Украине из-за внутренних факторов, сдерживающих готовность Лукашенко это сделать.

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