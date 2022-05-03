Белгород уже традиционно лихорадит: раздаются громкие "хлопки"

3 мая 2022 , 01:30
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Сергей Лещенко

В русском Белгороде горожане снова слышат взрывы. Пропагандисты информируют, что был "громкий хлопок" в центре города.

Об этом в телеграме рассказал журналист Сергей Лещенко. Он процитировал одно из кремлевских СМИ, заявившее, что был громкий "хлопок", похожий на звук среднего по силе взрыва.

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Россияне паникуют

По информации советника министра внутренних дел Антона Геращенка, в Белгороде якобы взрывается газ. Местные жители начинают паниковать и думают, что Украина ведет против них какие-то наступательные действия. Также Геращенко опубликовал видео с взрывами в городе.

В Белгороде снова что-то случилось: смотрите видео

О беспокойной ночи в российском Белгороде также написал военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Он опубликовал 2 видео, на которых слышны взрывы. От громкого звука срабатывает сигнализация.

Взрывы в Белгороде: смотрите видео (нецензурная лексика 18+)

Что происходит в Белгороде: последние новости

  • В ночь с 1 на 2 мая в небе над городом видели яркие вспышки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что было "два сильных разрыва". Также российские пропагандисты назвали взрывы "неизвестными" и рассказали – пострадавших и разрушений нет.
  • Также 1 мая в Белгородской области вспыхнул объект министерства обороны оккупантов. В соцсетях отмечали, что речь идет о военных складах. Губернатор отметил, что есть один местный, которого ранили. Кроме этого, огонь перекинулся на постройки людей.
  • Руководитель Центра военных правовых исследований Александр Мусиенко считает, что взрывы производят сами же россияне. Таким образом, они хотят отвлечь россиян от проблем с экономикой, усилить ненависть к украинцам и способствовать мобилизации.
  • В начале апреля мэр Белгорода успокаивал горожан, слышавших взрывы. Он заверил, что все это только из-за проблем с электросетями.
  • В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, что россияне выдали себя по поводу взрывов в Белгороде. Оккупанты опубликовали фейковое видео.
Автор: Марія Масюк