Белгород уже традиционно лихорадит: раздаются громкие "хлопки"
Источник:Сергей Лещенко
В русском Белгороде горожане снова слышат взрывы. Пропагандисты информируют, что был "громкий хлопок" в центре города.
Об этом в телеграме рассказал журналист Сергей Лещенко. Он процитировал одно из кремлевских СМИ, заявившее, что был громкий "хлопок", похожий на звук среднего по силе взрыва.
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Россияне паникуют
По информации советника министра внутренних дел Антона Геращенка, в Белгороде якобы взрывается газ. Местные жители начинают паниковать и думают, что Украина ведет против них какие-то наступательные действия. Также Геращенко опубликовал видео с взрывами в городе.
В Белгороде снова что-то случилось: смотрите видео
О беспокойной ночи в российском Белгороде также написал военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Он опубликовал 2 видео, на которых слышны взрывы. От громкого звука срабатывает сигнализация.
Взрывы в Белгороде: смотрите видео (нецензурная лексика 18+)
Что происходит в Белгороде: последние новости
- В ночь с 1 на 2 мая в небе над городом видели яркие вспышки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что было "два сильных разрыва". Также российские пропагандисты назвали взрывы "неизвестными" и рассказали – пострадавших и разрушений нет.
- Также 1 мая в Белгородской области вспыхнул объект министерства обороны оккупантов. В соцсетях отмечали, что речь идет о военных складах. Губернатор отметил, что есть один местный, которого ранили. Кроме этого, огонь перекинулся на постройки людей.
- Руководитель Центра военных правовых исследований Александр Мусиенко считает, что взрывы производят сами же россияне. Таким образом, они хотят отвлечь россиян от проблем с экономикой, усилить ненависть к украинцам и способствовать мобилизации.
- В начале апреля мэр Белгорода успокаивал горожан, слышавших взрывы. Он заверил, что все это только из-за проблем с электросетями.
- В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, что россияне выдали себя по поводу взрывов в Белгороде. Оккупанты опубликовали фейковое видео.