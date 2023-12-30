Мощные взрывы в Белгороде: что туда могло прилететь и какие последствия
На территории России все чаще раздаются взрывы. Под ударами оказываются военные мощи врага. Не исключено, что долетают в российские города именно дроны.
Над ударами по России могут работать украинские спецслужбы. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что прилетает именно по военным объектам. Однако неудачная работа российской ПВО приводит и к другим последствиям.
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Уничтожение мощностей врага в разгаре
В последнее время в российских городах становится все более беспокойным. Удары по стране-агрессору участились. В частности, 30 декабря было громко в Белгороде.
Мы сейчас работаем теми беспилотниками, которые производим сами на базах. В частности, на базе ГУР МО, выполняющего подобные задачи – производит и отрабатывает по наземным объектам в России,
– отметил Роман Свитан.
Также полковник запаса отметил, что на средства внутренних ресурсов Служба безопасности Украины производит дроны и работает по российским военным объектам. По данным из росСМИ, в Россию залетают и дроны, которые произвел Укроборонпром.
"Белгородская, Курская, Орловская, Брянская и Московская области, точнее их военные объекты, сейчас есть под ударами наших БПЛА. Весь этот поток - 500 километров, примерно такова была заявлена дальность наших беспилотников", – заметил Свитан.
Для того чтобы выполнить боевое задание – одновременное количество дронов при одной атаке измеряется десятками. По результатам последних ударов по России уже поразились несколько военных объектов.
"Это уже рутинная работа наших спецслужб и Вооруженных Сил – поражать войска России на территории самой России", – подытожил Роман Свитан.
Удары по России: что известно
- В ночь на 30 декабря взрывы прогремели в нескольких областях России – Московской, Брянской, Воронежской, Курской и Орловской. Россияне жаловались из-за "массированной атаки дронов". Оккупанты заявили, что Россию, мол, атаковали 70 дронами. Под ударами оказались военные объекты врага.
- Вечером 29 декабря громко было в Белгороде. В частности, местные жаловались на многочисленные "хлопки". Власти, успокаивая, заявили о якобы работе ПВО. Менее чем через полчаса жители города жаловались на отсутствие водоснабжения. Впоследствии вражеские минобороны отчитались, что силы противовоздушной обороны якобы сбили 13 реактивных снарядов залпового огня.
- В тот же вечер взрывы раздавались в Брянске. Люди сразу начали выкладывать видео, где можно было услышать звуки мощных взрывов. Губернатор области также рассказывал жителям о "работе ПВО", благодаря которой якобы уничтожены два беспилотника.