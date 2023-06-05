Паника россиян: в Белгороде горел энергетический объект, а в Курской области "сбили" дрон "Азова"
У россиян снова проблемы. В Белгороде заявили о пожаре на энергетическом объекте, а в Курской области – якобы "сбили" дрон "Азова".
И, конечно, во всем обвинили Украину. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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В Белгороде загорелся энергетический объект
Ночью 5 июня губернатор области Вячеслав Гладков заявил о пожаре на энергетическом объекте. По его словам, якобы произошла "атака дрона со взрывчаткой".
В местных телеграм-каналах пишут, что в области раздавались взрывы и предполагали работу ПВО. Однако Гладков заверил, что предварительной причиной якобы стало "сброшенное взрывное устройство с беспилотника".
Пожар в Белгороде / фото местные телеграм-каналы
В Курской области "сбили" дрон "Азова"
В городе Суджа в Курской области захватчики сообщили, что якобы "приземлили дрон украинских военных".
Судя по фото, он принадлежал батальону "Азов",
– заговорили россияне.
Дрон, который якобы сбили в России / фото росСМИ
Россиян часто "атакуют дроны"
- 30 мая Россия заявила, что дроны атаковали Москву и Подмосковье. Их обломки якобы упали в нескольких селах вокруг российской столицы.
- В нескольких регионах России ночью 2 июня якобы раздавались взрывы и работала противовоздушная оборона. Люди жаловались на "атаку неизвестных беспилотников".
- В российском Курске также якобы раздались "взрывы". Жители города жаловались на шум, а в небе виднелся столб черного дыма.
- Ранее под Калугой якобы упал беспилотник. Местные жители слышали громкие взрывы.
- В Курской области недавно якобы обнаружили беспилотник. На дроне неизвестного происхождения якобы была надпись "Слава Украине".
- Кроме этого, в конце апреля в 35 километрах от Москвы упал беспилотный летательный аппарат. Обломки БпЛА обнаружили местные жители в поселке Воровское возле Ногинска.