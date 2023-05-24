Это было только начало, операция продолжается, – полковник ВСУ запаса о событиях на Белгородщине
Российские добровольцы заявили, что начинают "освобождение" России от путинского режима. Они захватили Козинку, Гору-Подол и Грайворон Белгородской области, однако операция продолжается.
Более того, это было только начало. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
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Задание выполнено "на отлично"
Согласно плану, задача Генштаба ВСУ – растянуть российские войска на еще несколько сотен километров. Так, несколько десятков тысяч российских военных должны быть переброшены в три области – Брянскую, Курскскую и Белгородскую. Этот процесс неизбежен, потому что россиянам придется закрывать эти участки.
Как подчеркнул военный эксперт, российские освободительные корпуса выполняют свою задачу, но в контексте нашей общей задачи.
У них задача в информационном плане себя показать, в политическом – заявить о себе. И выполнить разведку боем для принятия решений по выполнению дальнейших действий по освобождению российской территории,
– объяснил полковник запаса ВСУ.
Общая концепция ясна. В парадигме нашего пришествия русские части выполняют задачки освобождения России.
"Выполнение задачи однозначно положительное. И в информационном, и в политическом, и в военном плане разведка боем удалась. Она выполнена "на отлично", и она продолжается дальше. Идет подготовка к расширению географии такого рода действий", – констатировал военный эксперт.
Российские добровольцы могут дойти до Москвы
В то же время российские пропагандисты подчеркивают, что не следует реагировать на попытки отвлечь их внимание. Россияне считают, что забирать войска из Украины – не самая лучшая идея.
"Очень правильная реакция и понимание процессов. Действительно, у нас такая задача есть. А у РДК, возможно, есть своя задача – освободить столицу", – заметил летчик-инструктор.
Известно, что в Москву нужно пройти всего до 500 километров. А с северо-восточной границы Украины – вообще 450 километров.
Если российская оккупационная армия будет в полном составе стоять на Юге Украины, а в это время российская освободительная армия будет заходить в Москву, возможно, это и есть наша главная задача. Именно так уничтожить центры принятия решений,
– предположил Свитан.
Дело в том, что главное направление, есть несколько второстепенных, которые в любой момент могут стать основными. Поэтому, как только начнется дальнейшее продвижение российских освободительных войск в сторону столицы, тогда будем видеть, в какой степени россияне будут удерживать российскую армию, сколько они будут стоять.
"Потеряют Москву, а зачем тогда армия? Что тогда охранять? Поэтому российские блоггеры правильно все это разгоняют, они работают на украинскую информационно-психологическую операцию. Молодцы. Платить, правда, не будем, но продолжайте", – резюмировал Роман Свитан.
Ситуация в Белгородской области: что известно
- Бойцы легиона "Свобода России" совместно с Русским добровольческим корпусом 22 мая начали "освобождение" регионов России от режима Путина. Им удалось зайти в три села.
- Оккупанты признали, что добровольцы контролируют часть Белгородской области. По словам российского губернатора Вячеслава Гладкова, объявлен режим "контртеррористической операции".
- Традиционно россияне обвиняют в операции Украину. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о попытке прорыва якобы "украинских диверсантов" в Белгородскую область.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что российские добровольцы проводят операцию, чтобы создать "полосу безопасности". Это нужно для того, чтобы оградить гражданских украинцев от обстрелов со стороны России.
- Впоследствии российские пропагандисты заявили, что Белгородская область должна стать "буферной зоной". Мол, таким образом они хотят оградить российское население от атак на границе.