Россия заявила о якобы "продвижении" в Беляковке: что ответили в Силах обороны

Однако 9-й армейский корпус Сухопутных войск ВСУ подчеркнул, что информация врага не соответствует действительности.

Что рассказали в Силах обороны?

Украинские военные опровергли заявления российских источников о якобы продвижении оккупантов в селе Беляковка на Днепровщине. В Силах обороны отметили, что "успехи" врага не соответствуют действительности. Ситуация в районе населенного пункта находится под контролем украинских подразделений.

Подразделения Сил обороны Украины продолжают выполнять определенные задачи на этом направлении. Ситуация находится под контролем, осуществляется системная работа по заданию противнику потерь в живой силе и технике,

– отметили в 9-м армейском корпусе.

Как сообщили в Силах обороны, распространенные российскими ресурсами заявления являются частью информационно-психологической операции. Военные подчеркнули, что никаких прорывов или закрепления противника в Беляковке не произошло.

По словам представителей оборонного ведомства, подобные вбросы направлены на создание панических настроений среди населения и дестабилизацию информационного пространства.

В Силах обороны призвали граждан доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные сообщения, которые могут быть частью вражеской пропаганды.

Что еще Россия "захватила" так и не дойдя?

Министерство обороны России обнародовало заявление о якобы "взятии под контроль" села Рождественка в Запорожской области. Украинские Силы обороны назвали эти сообщения ложными и опровергли факт захвата.