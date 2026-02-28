Россия заявила о якобы "продвижении" в Беляковке: что ответили в Силах обороны

Однако 9-й армейский корпус Сухопутных войск ВСУ подчеркнул, что информация врага не соответствует действительности.
Что рассказали в Силах обороны?
Украинские военные опровергли заявления российских источников о якобы продвижении оккупантов в селе Беляковка на Днепровщине. В Силах обороны отметили, что "успехи" врага не соответствуют действительности. Ситуация в районе населенного пункта находится под контролем украинских подразделений.
Подразделения Сил обороны Украины продолжают выполнять определенные задачи на этом направлении. Ситуация находится под контролем, осуществляется системная работа по заданию противнику потерь в живой силе и технике,
– отметили в 9-м армейском корпусе.
Как сообщили в Силах обороны, распространенные российскими ресурсами заявления являются частью информационно-психологической операции. Военные подчеркнули, что никаких прорывов или закрепления противника в Беляковке не произошло.
По словам представителей оборонного ведомства, подобные вбросы направлены на создание панических настроений среди населения и дестабилизацию информационного пространства.
В Силах обороны призвали граждан доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные сообщения, которые могут быть частью вражеской пропаганды.
Что еще Россия "захватила" так и не дойдя?
Министерство обороны России обнародовало заявление о якобы "взятии под контроль" села Рождественка в Запорожской области. Украинские Силы обороны назвали эти сообщения ложными и опровергли факт захвата.
Россия снова выдала желаемое за действительное и заявила о якобы "захвате" поселка Купянск-Узловой в Харьковской области, до которого ее войска даже не дошли. Украинские воины опровергли эту информацию и назвали ее очередным фейком кремлевской пропаганды.
Российская пропаганда также заявляла об оккупации села Новоплатоновка на Харьковщине. Очередной бред противника опровергли в Центре противодействия дезинформации.