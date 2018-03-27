Белла Хадид снялась обнаженной с парнем-моделью: фото
Супермодель Белла Хадид, которая недавно рассказала о комплексах в юности, обнажилась для новой рекламной съемки бренда Chrome Hearts.
Партнером Хадид по съемке был австралийский парень-модель Джордан Барретт. Модели позировали топлес, нежно обнимая друг друга.
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В фотосессии Хадид появилась в обновленном образе со стрижкой боб-каре.
К слову, летом 2017 Белле приписывали роман с Джорданом.
Источник: 24 Канал
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