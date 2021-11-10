Белорусские силовики запугивают мигрантов стрельбой: Минобороны Польши показало видео

Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью – из-за наплыва мигрантов. Польское Минобороны обнародовало видео, на котором белорусские силовики пугают мигрантов выстрелами.

Кадры сняли с польской территории. На видео видно, как за оградой, которая разделяет Беларусь и Польшу, собрались люди.

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Белорусские силовики пугают мигрантов выстрелами

Слышно, что среди присутствующих есть дети и женщины. Рядом с нелегальными мигрантами стоит человек в форме. Мужчина стреляет вверх, а толпа реагирует испуганным криком.

Смотрите видео Минобороны Польши:

Еженедельно в Беларусь прибывают несколько тысяч мигрантов

Ранее в Польше заявили, что еженедельно на белорусскую территорию прибывают около 2 тысяч нелегальных мигрантов. Их доставляют самолетами, а потом буквально "гонят" к границе с Польшей.

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Кризис обострился 8 ноября. Тогда к польской границе направилась многотысячная колонна из нелегалов. На охрану Варшава направила 13 тысяч военных, которые помогают пограничникам. Из-за напряжения с мигрантами Польша и Литва ввели чрезвычайное положение.