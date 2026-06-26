Белорусский самолет Ил-62 "зафиксировали" в Черниговской области: в СНБО отреагировали

В четверг, 25 июня, СМИ сообщали о том, что белорусский грузовой самолет Ил-62 якобы залетел на территорию Черниговской области, а спустя некоторое время пересек украинско-молдавскую границу. При этом в СМИ ссылались на данные сервиса Flightradar24.

В СНБО подчеркнули, что новость о "залете" белорусского самолета на территорию Украины является фейком.

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Что известно о якобы пересечении границы Украины белорусским самолетом?

Данная информация не соответствует действительности, ни один самолет белорусских авиалиний не пересекал украинскую границу,

– заявили в Центре противодействия дезинформации.

Там добавили, что военные опровергли распространенное в СМИ сообщение о залете белорусского самолета.

Нельзя исключать, что на сервисе Flightradar24 произошла ошибка.

Справка: Flightradar24 – это популярный онлайн-сервис и мобильное приложение для отслеживания самолетов в режиме реального времени.

Белорусский самолет не залетал на территорию Украины, но это не означает, что угрозы с той стороны границы нет. Хотя на данный момент ГПСУ не фиксирует признаков подготовки Минска к вторжению, Россия не отказывается от планов втянуть Беларусь в открытую войну.

По данным Службы внешней разведки, у украинской границы Беларусь завершает строительство дорог, складов боеприпасов и топливных баз. Такие объекты возводятся на направлениях Кобрин – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов.

Владимир Зеленский подчеркнул, что эта инфраструктура имеет военное назначение, а Украина уже передала Беларуси сигналы о недопустимости таких действий. Он призвал Минск прекратить строительство военных объектов у границы и предпринять шаги по деэскалации.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил Киев, что не будет нападать на Украину. По словам аналитиков Института изучения войны, Лукашенко пока не готов полностью втягивать страну в войну, чего от него требует Москва. Политик сопротивляется требованиям Кремля, одновременно стараясь не потерять его поддержку.