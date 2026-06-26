У РНБО наголосили, що новина про "заліт" до України білоруського літака є фейком.

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Що відомо про буцімто перетин кордону України білоруським літаком?

Дана інформація не відповідає дійсності, жоден літак білоруських авіаліній не перетинав український кордон,

– заявили у Центрі протидії дезінформації.

Там додали, що військові спростували поширене у медіа повідомлення про заліт білоруського літака.

Не можна виключати, що на сервісі Flightradar24 сталася помилка.

Довідка: Flightradar24 – це популярний онлайн-сервіс і мобільний застосунок для відстеження літаків у режимі реального часу.

Білоруський літак не залітав до України, але це означає, що загрози з того боку кордону немає. Хоча наразі ДПСУ не фіксує ознак підготовки Мінська до вторгнення, Росія не відмовляються від планів втягнути Білорусь у відкриту війну.

За даними Служби зовнішньої розвідки, біля українського кордону Білорусь завершує будівництво доріг, складів боєприпасів і паливних баз. Такі об'єкти зводять на напрямках Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень і Гомель – Чернігів.

Володимир Зеленський наголосив, що ця інфраструктура має військове призначення, а Україна вже передала Білорусі сигнали щодо неприпустимості таких дій. Він закликав Мінськ припинити будівництво військових об'єктів біля кордону та зробити кроки до деескалації.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив Київ, що не нападатиме на Україну. За словами аналітиків Інституту вивчення війни, Лукашенко поки не готовий повністю втягувати країну у війну, чого від нього вимагає Москва. Політик чинить опір вимогам Кремля, водночас намагаючись не втратити його підтримку.