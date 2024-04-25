"Почувствовали последствия": в США признали, что из-за задержки с помощью Украина потеряла Авдеевку
Источник:The White House
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан оценил масштабы потерь украинских территорий из-за задержки в военной помощи. Он признал, что из-за неспособности Конгресса одобрить дополнительное финансирование российские силы смогли захватить часть территорий на востоке.
Украина в течение длительного времени ожидала положительного решения Конгресса США по пакету военной помощи. Вооруженные Силы Украины страдали от недостатка нужного вооружения, которое необходимо для ведения борьбы.
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Последствия задержки почувствовали в Украине
Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме признал, что из-за оттягивания Конгрессом одобрения военной помощи для нашего государства российские захватчики смогли захватить часть территорий на востоке Украины.
Комментируя одобрение дополнительного финансирования для союзников Соединенных Штатов, в частности для Украины, советник президента США по национальной безопасности признал, что на этот процесс было потрачено "слишком много" времени.
Последствия задержки почувствовали в Украине. За последние полгода Украина была вынуждена экономить боеприпасы, и это привело к потере части территории на востоке, в частности Авдеевки,
– заявил он.
Советник Байдена отметил, что текущий пакет военной помощи США в размере 1 миллиарда долларов "является отличной новостью для Украины". Однако Вооруженные Силы Украины до сих пор находятся под жестким давлением оккупантов на поле боя.
К тому же он вспомнил попытки наступления россиян на город Часов Яр и населенные пункты к западу от Авдеевки ценой больших потерь. Чиновник добавил, что вполне возможно, что в течение следующих лет Россия может получить дополнительные тактические достижения.
"Факт заключается в том, что у нас уйдет определенное время, чтобы выйти из той ямы, которую образовала полугодовая задержка до одобрения Конгрессом дополнительного финансирования", – заверил представитель Белого дома.
Что известно о принятии закона о помощи
- Палата представителей США вечером 20 апреля приняла законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 60,8 миллиардов долларов. Во вторник, 23 апреля, пакет помощи рассматривали в Сенате.
- Однако республиканцы снова попытались затянуть голосование. Они жаловались, что не могут предложить свои поправки к законопроектам о помощи Украине.
- Уже 24 апреля президент США Джозеф Байден подписал законопроект о помощи Украине и другим партнерам. Известно, что США уже готовят для нашей страны пакет военной помощи на 1 миллиард долларов.
- Этот пакет общей стоимостью 95 миллиардов долларов включает почти 61 миллиард долларов на помощь Украине, 26 миллиардов долларов для Израиля и 8 миллиардов долларов для Индо-Тихоокеанского региона.