Черноморский флот сбежит из Крыма: в США назвали оружие, которое нужно Украине

Силы обороны Украины пытаются сделать оккупированный Крым непригодным для российских военных. Для этого Украине нужно дальнобойное вооружение.

Бывший командующий американскими силами в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что со стороны США было бы разумно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

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Украине нужны ракеты ATACMS

Ходжес отметил, что ракеты ATACMS заставят черноморский флот России передислоцироваться из оккупированного Крыма в Новороссийск.

Украинские силы работают над тем, чтобы сделать Крым непригодным для российских войск. Было бы разумно, если бы мы помогли им с ATACMS и т.д. Черноморский флот будет вынужден передислоцироваться в Новороссийск,

– написал генерал в отставке.

Какая ситуация с передачей Украине ATACMS

Украина долго просит США поставить нашим военным дальнобойные ракеты ATACMS. Несмотря на то, что Британия и Франция уже решили поставлять Украине свои типы дальнобойных ракет, Вашингтон пока не планирует это делать.

В Пентагоне говорят, что у США недостаточно ATACMS для передачи Украине. Также заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Каль считает, что это оружие сейчас не нужно ВСУ.

В то же время в США давят на Джо Байдена, чтобы тот в конце концов принял решение о передаче ATACMS.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден и Владимир Зеленский обсуждают поставки дальнобойных ракет ATACMS.

В то же время Салливан заявил, что не может рассказать, каким будет результат переговоров по поставкам ATACMS.

Недавно Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украине нужны дальнобойные ракеты.

. Россия использует черноморский флот в Крыму для атак по портовой инфраструктуре Юга Украины. Также россияне выпускают ракеты с кораблей в Черном море по всем остальным городам в Украине.