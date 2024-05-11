Россия слишком злоупотребляла: как партнеры реагируют на ядерные угрозы Путина

Владимир Путин снова начал угрожать ядерным оружием. Но Запад уже значительно легче реагирует на такие заявления диктатора.

Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ, политолог Тарас Березовец, заметив, что Россия регулярно проводит различные информационные спецоперации против наших союзников. Но вбросы с ядерным оружием уже дошли до абсурда.

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Ядерные угрозы продолжаются

Как отметил Березовец, на сегодня порог уязвимости союзников Украины является чрезвычайно низким. Ведь в свое время Россия слишком злоупотребляла с угрозами. Это касается и заявлений о ядерном оружии.

Если в первые разы реакция была слишком острой, то сейчас притупилась. Мы видим, что реакция на учения России с тактическим ядерным оружием была спокойной и уравновешенной. Противник долго пугает "ядерной дубинкой",

– отметил Березовец.

Россия уже распространяла мифы о собственных ракетах "Кинжал" и "Циркон". Все они были успешно сбиты в небе над Украиной. Путину уже нечем удивлять, поэтому реакция на его угрозы является более уравновешенной и спокойной.

К примеру, недавно представитель МИД России Мария Захарова угрожала ударить по Лондону и Брюсселю. На это буквально никто серьезно не реагировал.

Ядерные угрозы России: кратко