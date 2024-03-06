Не комбинатом единым: второй беспилотник атаковал склад горючего в Курской области

В российском Курске утро 6 марта выдалось очень неспокойным. В результате атаки беспилотников загорелся склад с горючим.

Украинский беспилотник нанес удар по складу горюче-смазочных материалов Михайловского горно-обогатительного комбината в Железногорском районе Курской области. Об этом сообщили росСМИ, информирует 24 Канал.

Смотрите также Ночью оккупанты выпустили по Украине 42 "Шахеда": в ПС рассказали, сколько удалось сбить

Последствия атаки беспилотников в Курске

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар на территории горно-обогатительного комбината имени А. В. Варичева в Курской области.

Позже пропагандисты рассказали, что был и второй удар украинских беспилотников, что попали в склад горюче-смазочных материалов Михайловского горно-обогатительного комбината в Железногорском районе Курской области.

Местный губернатор также сообщил, что пострадавших в результате атаки украинских БпЛА нет. Впрочем, на месте работают оперативные службы.

Взрывы в России: последние новости