В Воронеже жалуются на "атаку" дронов: заявляют о работе "пэ-вэ-о"

В ночь на 9 апреля в российском Воронеже было шумно. На территории области российская "пэ-вэ-о" обнаружило БпЛА самолетного типа.

Местные власти заявляют, что беспилотник якобы удалось сбить. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

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Неспокойная ночь в Воронеже

В Воронежской области российская "пэ-вэ-о" обнаружила и сбила беспилотник. Об этом сообщил местный губернатор Александр Гусев. Также в регионе действовал режим опасности атак со стороны БпЛА.

Беспилотник якобы сбили около 4:00. По предварительным данным, никто не пострадал. Последствия уточняются, отметил губернатор.

Прошу сохранять спокойствие. Следите за дальнейшими сообщениями от правительства области или от МЧС России,

– заявил Гусев.

Впоследствии в Минобороны России заявили, что над регионом сбили все же 2, а не 1 беспилотник. Ну и по традиции событие назвали попыткой Украины осуществить террористический акт на территории страны-агрессора.

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