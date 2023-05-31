Как удар в самое сердце, – Фейгин о последствиях атаки дронов по Москве
Москву и ее окрестности 30 мая атаковали неизвестные беспилотники. Прилетело, в частности, по элитному району – Рублевке. Эта атака имеет психологические последствия, а затем и политические.
Об этом 24 Каналу заявил российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что Москва теряет свои привилегии.
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"Очевидно, что война уже окончательно переместилась на территорию России. Многим кажется: "Да нет". Белгородский рейд или вот эти атаки дронами на объекты отдельные в Москве", – сказал Фейгин.
Рублевка здесь является ключевым местом, ведь понятно, кто там проживает.
Это, кстати, не равняется Конча-Заспе. Рублевка – это как мавзолей. Для них как в самое сердце удар – максимально болезненно,
– подчеркнул российский правозащитник.
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Возможно все
Сейчас стало ясно, что никто не в безопасности. Россияне, особенно российская элита, надеялись на то, что точно на территорию России, а тем более в Москву и на Рублевку – дрон не прилетит.
"Не решатся, ведь связаться с Россией – ядерным государством и т.д. Собьют, не долетят, есть средства ПВО и вообще границы на замке". Весь тот набор, который внушали (россиянам – 24 Канал) много лет", – подчеркнул Марк Фейгин.
Однако выяснилось, что ничего этого нет и что все возможно. На первый раз, считает правозащитник, достаточно удовлетворительный результат.
Достанется всем
Это разрушение, постепенно, не сразу, мифа о том, что война может вообще вестись за границами России, не имея ответа и взаимного влияния и на самого агрессора,
– заявил Фейгин.
Война сейчас будет там и там, считает он. Эта атака дронами, по мнению российского правозащитника, знаменует контрнаступление ВСУ.
"Ведь в результате достанется всем. И тем войскам, которые на линии фронта находятся более тысячи километров в Украине, и за ее границами. И в Белгородской области, Курской, Москве. Бог знает, где", – отметил Марк Фейгин.
Что произошло в Москве: главное
- Столицу страны-агрессора и ее окрестности 30 мая атаковали неизвестные БПЛА. Эту атаку назвали самой большой с начала полномасштабной войны России против Украины.
- Российские пропагандистские медиа и телеграм-каналы сообщали, что в небе было 32 беспилотника. Минобороны России заявило, что Подмосковье и Москву атаковали лишь 8. Там отметили, что якобы 5 из них сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом, а еще 3 – средствами радиоэлектронной борьбы. И дроны, в результате последнего "потеряли управление и отклонились от намеченных целей".
- На атаку отреагировал российский диктатор Владимир Путин. И снова с маразматическими заявлениями. Бункерный дед сказал, что это "провокация" и начал угрожать "ответом" Украине. А еще заявил, что виновных в атаке будут искать в России.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не причастна к подобным инцидентам в стране-агрессоре. Однако обещал передать благодарность от украинцев "кому надо".