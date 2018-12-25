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      Беспорядки в Одессе: почему они начались и причастен ли к ним Турханов

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      В Одессе планируют открыть заведение по дрессировке собак на территории Мемориала славы. Местные жители возмущены местом, которое для проекта выбрала власть, а активисты утверждают, проект незаконный, и вообще не социальный, а бизнес приближенных к мэру Одессы Геннадию Труханову.

      В Одессе в очередной раз было неспокойно, ведь местные жители пытались демонтировать забор в парке, полиция задержала трех из них.

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      Одесская полиция задерживает активиста Виталия Устименко. Он как и другие одесские активисты вышел протестовать против захвата одного из Одесских парков. Полиция задержала трех человек.

      Столкновения начались, когда активисты пытались разобрать забор в парке. Обнесли будущий "догтаун". Это городской бюджетный проект по передержке и дрессировке собак, под который выделили почти 1,5 гектара зеленой зоны. Проект, мол, коммерческий, а курировать его, по словам активистов, будет местный депутат из партии мэра Одессы Геннадия Труханова Ирина Куценко-Есенович.

      Активисты утверждают, пределы этого проекта не установлены, а у застройщиков нет ни разрешительных документов, ни разрешения на обнесение части парка. Поэтому и взялись его демонтировать.

      Нет никакой разрешительной документации на это, вообще ничего нет, более того, это реализуется местный бюджет,
      – заявил председатель Одесского отделения "Автомайдана" Виталий Устименко.

      "Мы выступаем не за закрытие этого проекта, а за реализацию этого проекта на другой территории, например завод Краян, где могли бы разместить проект", – отметил местный житель Александр Радионов.

      Другие представители горсовета Одессы утверждают, что все делают на территории парка – законно. Проект, мол, социальный, а разрешительных документов не нужно, потому что капитального строительства там не планируют.

      Проект, согласно генеральному плану города, на этой площадке предусмотрены зоологические и спортивные мероприятия, то есть согласно генплану города ничего не нарушено,
      – заявил директор департамента экологии и рекреационных зон Одесского горсовета Виталий Денисов.

      Сама депутат городского совета Ирина Куценко-Есенович вообще слов в отношении недовольных одесситов не добирает.

      Что произошло сегодня – это называется терроризм, когда приходят некоторые проплаченные и пытаются снести хорошие социальные проекты. Я счастлива, что организаторов сегодня задержала полиция,
      – прокомментировала депутат Одесского городского совета, фракция "Доверяй делам" Ирина Куценко-Есенович.

      В то же время, в Одессе за год состоялось всего нападений на активистов – более 10. Нападали и на задержанного сегодня Виталия Устименко. Активисты на заседании ВСК причиной нападений на себя назвали их противодействие незаконным действиям городской власти.

      Напомним, что во время визита в Одессу 4 декабря Генпрокурор Юрий Луценко дал указание местным правоохранителям на месяц приостановить все застройки в городе. Однако местные жители заявляют: ни дня это распоряжение не выполнялось. Между тем, полиция отпустила всех задержанных во время акции. Двум инкриминируют административные правонарушения – неповиновение полиции и мелкое хулиганство. Против автомайдановца Олега Кожушняка открыли уголовное производство по факту злостного неповиновения полиции.

      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Геннадий Труханов
      Источник: 24 канал
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      Новости за 25 декабря
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