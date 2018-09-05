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"Без национальной армии украинского государства не будет": в прокат выходит фильм о Петлюре

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Он боролся с большевиками и на время смог удержать Киев – Симон Петлюра. С 6 сентября на экраны кинотеатров выходит фильм "Тайный дневник Симона Петлюры", историческая драма о последних годах жизни украинского военного и политического деятеля и его убийстве в Париже.

Чтобы не исказить ни одного факта, команда фильма консультировалась с историками. В фильме задействован звездный состав актеров, снимали в Киеве, Львове и Париже.

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Атаман войска УНР Симон Петлюра до последнего пытался уберечь только полученную украинскую независимость. Когда же большевики таки взяли верх, Петлюра был вынужден покинуть Украину, как и большинство руководителей УНР.

Панихида по Симоне Петлюре в июле 1926 года вблизи лагеря Калиша в Польше

Но даже в Париже советская рука достала – в центре города его выстрелами убил Самуил Шварцбард. Якобы за то, что под руководством Петлюры в УНР были устроены погромы в домах евреев – что не является правдой.

Город назывался Проскуров – где произошел тот страшный погром, который организовал Семисенко. Затем по приказу Петлюры он был расстрелян именно за это преступление,
– объяснил режиссер фильма "Тайный дневник Симона Петлюры" Олесь Янчук.

И все же тогда правда доказана не была, а убийцу французский суд оправдал. Имя Симона Петлюры запятнали без всяких доказательств. Именно эта история несправедливости – в центре сюжета фильма.

Янчук

Олесь Янчук, режиссер фильма "Тайный дневник Симона Петлюры"

Создатели развеивают миф о Петлюре-разбойнике, который так сильно вбивала в головы советская пропаганда.

Из-за мифа о Петлюре-антисемите на родине забыли о его подвигах.

Сценарий фильма писали долгих шесть лет. Мне фильм понравился, актерам удалось показать последовательность и несгибаемый характер Симона Петлюры,
– рассказала журналистка Елизавета Герасимьюк, которая посетила премьерный показ фильма.

Период становления УНР был бурным, и в тогдашнем правительстве никак не могли прийти к согласию.

Историк Владимир Сергийчук

Когда председатель директории Владимир Винниченко был готов договариваться с большевиками, Петлюра – готовился к войне.

Это человек, который еще в 1917 году увидел, что без собственной национальной армии украинского государства не будет. И он творил ту армию,
– отметил историк и консультант создателей фильма Владимир Сергейчук.

Поэтому миссия фильма – просветительская. Творческая группа убеждена, что о таких выдающихся личностях в Украине должны знать больше, и главное – правду.

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А удалось ли художественно передать на экране непростую судьбу Симона Петлюры – решать зрителям. Лента выходит в прокат 6 сентября 2018 года в 155 кинотеатрах.

Автор: Елизавета Герасимюк
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Кино
Источник: 24 канал
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