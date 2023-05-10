Bild показала якобы обломки "Кинжала", который сбили украинские защитники

Немецкое издание показало якобы обломки российской аэробалистической ракеты "Кинжал", которую сбили наши защитники 4 мая. Следует отметить, что Воздушные силы ВСУ 6 мая подтвердили сбивание этой ракеты.

Даже в Пентагоне 9 мая подтвердили, что Украина сбила российскую ракету "Кинжал". Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что ракету сбили, применив систему противоракетной обороны Patriot.

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Что известно о якобы обломках "Кинжала"

Эксклюзив: Сегодня (10 мая – 24 Канал) нам удалось увидеть в Киеве останки ракеты "Кинжал", сбитой 5 мая системой Patriot. Это стало сенсацией, поскольку гиперзвуковая ракета считалась "чудо-оружием" Путина. В настоящее время здесь проводится экспертиза ее частей,

– написало издание.

Там также показали видео, на котором якобы видны обломки российской ракеты "Кинжал".

Журналистам якобы показали остатки сбитой ракеты "Кинжал": смотрите видео



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Что известно о сбивании ракеты "Кинжал"

6 мая командующий Воздушных сил Николай Олещук подтвердил, что в ночь на 4 мая Воздушные силы ВСУ сбили "не имеющий аналогов" "Кинжал".

Тогда в Воздушных силах ВСУ рассказали, что Кремль выпустил ракету Х-47 с поднявшегося в небо в России самолета МиГ-31К.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что 4 мая Воздушное командование "Центр", которое занимается и Киевщиной, сопровождало МиГ-31К. И именно они отработали дивизион Patriot, который может сбивать баллистические ракеты.

Впоследствии Юрий Игнат объяснил, что россияне рано узнали об этой успешной работе, ведь не хотелось так быстро публиковать информацию. Более того, спикер Воздушных сил ВСУ тогда сказал, что радоваться еще рано. Ведь Украине нужно гораздо больше систем ПВО, чтобы защитить крупные города, объекты инфраструктуры и атомной энергетики.

Официально Вооруженные Силы Украины еще не показывали остатки сбитой российской ракеты "Кинжал".