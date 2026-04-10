24 Канал собрал все, что известно о схождении Благодатного огня в 2026 году.
Как пройдет церемония схождения Благодатного огня?
Церемония схождения Благодатного огня в иерусалимском Храме Гроба Господня, запланирована на Великую субботу, 11 апреля 2026 года, состоится в условиях строгих ограничений безопасности. Соответствующее решение приняли израильские правоохранители после консультаций с религиозными лидерами.
Причиной стали повышенные риски ракетных атак и боевые действия в регионе. В полиции отмечают, что нынешние условия не позволяют проводить массовые мероприятия, а безопасность людей остается главным приоритетом.
В частности, в самом храме позволят находиться только около 50 человек – представителям духовенства и официальных делегаций. Доступ к Христианскому кварталу Старого города будет ограничен. Известно, что будут работать блокпосты, а вход будет осуществляться только по специальным цифровым пропускам.
Где можно посмотреть трансляцию церемонии схождения Благодатного огня?
Трансляцию схождения Благодатного огня 11 апреля 2026 года, в Великую субботу, можно посмотреть онлайн на ютуб-каналах украинских медиа, в социальных сетях и на ведущих украинских телеканалах. Церемония начинается в 10:15 – 12:30 по киевскому времени.
Что стоит знать украинцам о подготовке к Пасхе?
Пасху христиане восточного обряда в 2026 году будут отмечать 12 апреля, освящение куличей будет происходить с учетом комендантского часа. 24 Канал собрал расписание богослужений и освящения куличей опубликовано для разных городов Украины, включая Киев, Львов, Ровно, Днепр, с подробными графиками для каждого района и храма.
На праздник комендантский час в большинстве регионов Украины будет действовать с 00:00 до 05:00, за исключением Хмельницкой и Кировоградской областей, где он будет сокращен. Закарпатская область остается без комендантского часа, но действуют общенациональные правила военного положения.
Цены на куличи к Пасхе в Украине существенно варьируются. От 90 гривен в супермаркетах до почти 2 000 гривен в кондитерских. Однако, испечь кулич дома будет дешевле. По подсчетам, стоимость ингредиентов для трех куличей составляет от 267 до 357 гривен за килограмм.