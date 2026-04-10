24 Канал собрал все, что известно о схождении Благодатного огня в 2026 году.

Как пройдет церемония схождения Благодатного огня?

Церемония схождения Благодатного огня в иерусалимском Храме Гроба Господня, запланирована на Великую субботу, 11 апреля 2026 года, состоится в условиях строгих ограничений безопасности. Соответствующее решение приняли израильские правоохранители после консультаций с религиозными лидерами.

Причиной стали повышенные риски ракетных атак и боевые действия в регионе. В полиции отмечают, что нынешние условия не позволяют проводить массовые мероприятия, а безопасность людей остается главным приоритетом.

В частности, в самом храме позволят находиться только около 50 человек – представителям духовенства и официальных делегаций. Доступ к Христианскому кварталу Старого города будет ограничен. Известно, что будут работать блокпосты, а вход будет осуществляться только по специальным цифровым пропускам.

Где можно посмотреть трансляцию церемонии схождения Благодатного огня?

Трансляцию схождения Благодатного огня 11 апреля 2026 года, в Великую субботу, можно посмотреть онлайн на ютуб-каналах украинских медиа, в социальных сетях и на ведущих украинских телеканалах. Церемония начинается в 10:15 – 12:30 по киевскому времени.

