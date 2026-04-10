24 Канал зібрав все, що відомо про сходження Благодатного вогню у 2026 році.

Як пройде церемонія сходження Благодатного вогню?

Церемонія сходження Благодатного вогню в єрусалимському Храмі Гробу Господнього, запланована на Велику суботу, 11 квітня 2026 року, відбудеться в умовах суворих обмежень безпеки. Відповідне рішення ухвалили ізраїльські правоохоронці після консультацій із релігійними лідерами.

Причиною стали підвищені ризики ракетних атак та бойові дії в регіоні. У поліції наголошують, що нинішні умови не дозволяють проводити масові заходи, а безпека людей залишається головним пріоритетом.

Зокрема, у самому храмі дозволять перебувати лише близько 50 осіб – представникам духовенства та офіційних делегацій. Доступ до Християнського кварталу Старого міста буде обмежено. Відомо, що працюватимуть блокпости, а вхід здійснюватиметься лише за спеціальними цифровими перепустками.

Де можна подивитися трансляцію церемонії сходження Благодатного вогню?

Трансляцію сходження Благодатного вогню 11 квітня 2026 року, у Велику суботу, можна переглянути онлайн на ютуб-каналах українських медіа, у соціальних мережах та на провідних українських телеканалах. Церемонія розпочинається о 10:15 – 12:30 за київським часом.

