24 Канал зібрав все, що відомо про сходження Благодатного вогню у 2026 році.
Як пройде церемонія сходження Благодатного вогню?
Церемонія сходження Благодатного вогню в єрусалимському Храмі Гробу Господнього, запланована на Велику суботу, 11 квітня 2026 року, відбудеться в умовах суворих обмежень безпеки. Відповідне рішення ухвалили ізраїльські правоохоронці після консультацій із релігійними лідерами.
Причиною стали підвищені ризики ракетних атак та бойові дії в регіоні. У поліції наголошують, що нинішні умови не дозволяють проводити масові заходи, а безпека людей залишається головним пріоритетом.
Зокрема, у самому храмі дозволять перебувати лише близько 50 осіб – представникам духовенства та офіційних делегацій. Доступ до Християнського кварталу Старого міста буде обмежено. Відомо, що працюватимуть блокпости, а вхід здійснюватиметься лише за спеціальними цифровими перепустками.
Де можна подивитися трансляцію церемонії сходження Благодатного вогню?
Трансляцію сходження Благодатного вогню 11 квітня 2026 року, у Велику суботу, можна переглянути онлайн на ютуб-каналах українських медіа, у соціальних мережах та на провідних українських телеканалах. Церемонія розпочинається о 10:15 – 12:30 за київським часом.
Що варто знати українцям про підготовку до Великодня?
Великдень християни східного обряду у 2026 році відзначатимуть 12 квітня, освячення пасок відбуватиметься з урахуванням комендантської години. 24 Канал зібрав розклад богослужінь та освячення пасок опубліковано для різних міст України, включно із Києвом, Львовом, Рівним, Дніпром, з детальними графіками для кожного району та храму.
На свято комендантська година в більшості регіонів України діятиме з 00:00 до 05:00, за винятком Хмельниччини та Кіровоградщини, де вона буде скорочена. Закарпатська область залишається без комендантської години, але діють загальнонаціональні правила воєнного стану.
Ціни на паски до Великодня в Україні суттєво варіюються. Від 90 гривень у супермаркетах до майже 2 000 гривень у кондитерських. Проте, спекти паску вдома буде дешевше. За підрахунками, вартість інгредієнтів для трьох пасок становить від 267 до 357 гривень за кілограм.