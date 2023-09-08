Демонстрация Путину: что сигнализировал диктатору Блинкен визитом в Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен 6–7 сентября приезжал в Украину и объявил о новом пакете помощи в миллиард долларов. Его визит стал важным сигналом Владимиру Путину.
Казахстанский политик, предприниматель, лидер движения "Демократический выбор Казахстана" Мухтар Аблязов сказал 24 Каналу, что Запад в очередной раз продемонстрировал российскому диктатору, что будет поддерживать Украину, пока это будет нужно.
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Примечательно также, что Блинкен приехал во время ракетных обстрелов. Российские оккупанты запустили по городам Украины ракеты двух типов и дроны-камикадзе.
Это не просто какой-то героический шаг – это демонстрация Путину, что Запад поддерживал и будет поддерживать Украину в этой войне, пока тот не откажется от своих агрессивных намерений,
– отметил Аблязов.
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Блинкен приехал не с пустыми руками
Госсекретарь США объявил о новом пакете помощи для Украины в 1 миллиард долларов. В частности, наше государство получит боеприпасы с обедненным ураном и кассетные боеприпасы.
Блинкен также сделал историческое заявление. Украине передадут активы, конфискованные у российских подсанкционных олигархов.
Госсекретарь США приезжал в Украину: что нужно знать
- Свой дипломатический визит Энтони Блинкен начал с Берковецкого кладбища. Он вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой почтил память павших украинских героев.
- Чтобы перекусить, они зашли в McDonald's в Киеве. Это было неслучайно – во время прошлого визита Блинкен обещал зайти в это заведение, когда оно возобновит работу в Украине.
- Кроме того, госсекретарь США посетил базу одного из подразделений Государственной пограничной службы, чтобы увидеть его работу. Блинкен также сел за руль бронеавтомобиля Roshel Senator MRAP.