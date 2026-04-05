Об этом сообщил назначенный Кремлем мэр Донецка пропагандист Алексей Кулемзин.

Смотрите также DeepStrike по России: Генштаб рассказал, почему НПЗ "Лукойл" является таким важным для врага

Почему в части Донецкой области исчез свет?

Вечером 5 апреля в Донецке, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе и прилегающих населенных пунктах исчез свет. Местных предупредили о возможных перебоях со связью и интернетом.

В некоторых городах свет появляется, но через мгновение снова исчезает. Кое-где проблемы коснулись и водоснабжения.

Блэкаут в оккупированной части Донецкой области: смотрите видео

Предварительно, в регионе объявляли угрозу ударов беспилотников. В Supernova+ сообщили, что могла быть атакована Старобешевская ТЭС.

Темнота накрыла Донецк: смотрите видео

РосСМИ утверждают, что в нескольких районах свет постепенно восстанавливают, но в значительной части оккупированного Донбасса – блэкаут.

Недавние атаки на объекты России