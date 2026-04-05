Об этом сообщил назначенный Кремлем мэр Донецка пропагандист Алексей Кулемзин.
Почему в части Донецкой области исчез свет?
Вечером 5 апреля в Донецке, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе и прилегающих населенных пунктах исчез свет. Местных предупредили о возможных перебоях со связью и интернетом.
В некоторых городах свет появляется, но через мгновение снова исчезает. Кое-где проблемы коснулись и водоснабжения.
Предварительно, в регионе объявляли угрозу ударов беспилотников. В Supernova+ сообщили, что могла быть атакована Старобешевская ТЭС.
РосСМИ утверждают, что в нескольких районах свет постепенно восстанавливают, но в значительной части оккупированного Донбасса – блэкаут.
Недавние атаки на объекты России
В третий раз за последнее время под прицелом дронов ВСУ был российский порт Приморск в Ленинградской области. В результате ударов 5 апреля был поврежден нефтепровод.
Десятки взрывов раздавались в Нижегородской области России. Во время атаки там вспыхнул местный нефтеперерабатывающий завод "Лукойл".
На днях в городе Тольятти дроны подожгли химпредприятия. Под атакой были "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот".