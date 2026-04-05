Про це повідомив призначений Кремлем мер Донецька пропагандист Олексій Кулемзін.
Чому у частині Донеччини зникло світло?
Увечері 5 квітня у Донецьку, Маріуполі, Бердянську, Мелітополі та прилеглих населених пунктах зникло світло. Місцевих попередили про можливі перебої зі зв'язком та інтернетом.
У деяких містах світло з'являється, але за мить знову зникає. Подекуди проблеми торкнулись й водопостачання.
Попередньо, в регіоні оголошували загрозу ударів безпілотників. У Supernova+ повідомили, що могла бути атакована Старобешівській ТЕС.
РосЗМІ стверджують, що в кількох районах світло поступово відновлюють, але у значній частині окупованого Донбасу – блекаут.
Втретє за останній час під прицілом дронів ЗСУ був російський порт Приморськ у Ленінградській області. Внаслідок ударів 5 квітня було пошкоджено нафтопровід.
Десятки вибухів лунали у Нижньогородській області Росії. Під час атаки там спалахнув місцевий нафтопереробний завод "Лукойл".
Днями у місті Тольятті дрони підпалили хімпідприємства. Під атакою були "Тольяттікаучук" та "КуйбишевАзот".