Про це повідомив призначений Кремлем мер Донецька пропагандист Олексій Кулемзін.

Чому у частині Донеччини зникло світло?

Увечері 5 квітня у Донецьку, Маріуполі, Бердянську, Мелітополі та прилеглих населених пунктах зникло світло. Місцевих попередили про можливі перебої зі зв'язком та інтернетом.

У деяких містах світло з'являється, але за мить знову зникає. Подекуди проблеми торкнулись й водопостачання.

Попередньо, в регіоні оголошували загрозу ударів безпілотників. У Supernova+ повідомили, що могла бути атакована Старобешівській ТЕС.

РосЗМІ стверджують, що в кількох районах світло поступово відновлюють, але у значній частині окупованого Донбасу – блекаут.

