Худший зимний сценарий: насколько длительными могут быть графики отключений света
Независимые обозреватели предупреждают, что эта зима будет для Украины отнюдь не легче предыдущей. Это касается и плановых отключений электроэнергии и полных блекаутов энергетической системы.
Таким прогнозом с 24 Каналом Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он предупреждает украинцев о том, что эта зима будет сложнее предыдущей.
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Сколько дней заберут блекауты
Первое, что следует понимать в контексте грядущей зимы и плановых отключений электроэнергии: даже в случае, если Россия не будет наносить ракетные удары, в самые холодные недели года отключения света будут более продолжительными.
Объяснение в цифрах: В прошлом украинцы в среднем были со светом в течение 12 – 16 часов в сутки. Однако в этом году эта цифра может снизиться до 8 – 12 часов, не считая ракетных ударов агрессора.
В то же время украинские чиновники подчеркивают, что не стоит надеяться на то, что враг откажется от ракетных атак на энергетическую инфраструктуру.
В случае же массированных ракетных ударов блекауты (полные отключения света на значительной территории на неопределенное время – 24 Канал) будут происходить чаще по сравнению с прошлым годом, когда таких случаев было всего 2.
Юрий Корольчук об угрозе блекаутов этой зимой: смотрите видео
Эксперт отмечает, что оба прошлогодних блекаута были контролируемыми. Это означает, что отключение питания производило именно Укрэнерго для предотвращения более масштабных аварий в энергосети.
Такие блекауты могут длиться пол дня, день или даже три дня. Соответственно, в течение этой зимы украинцы при худшем сценарии могут прожить до 15 – 20 дней в режиме блекаутов совокупно,
– предупредил Корольчук.
Украина готовится к тяжелой зиме: о чем говорят чиновники
- По состоянию на середину осени Украина смогла отремонтировать значительную часть энергетической инфраструктуры, поврежденной обстрелами прошлой зимой. Однако, по словам энергетиков, этой зимой наше государство вынужденно войдет без дополнительных резервов генерации.
- Также Украина пытается подготовить на своих энергетических объектах три уровня защиты: от взрывной волны, ударных дронов и от попадания ракет. К сожалению, это строительство завершить к началу зимы не выйдет из-за большого объема запланированных работ.
- По оценкам Мустафы Найема, к концу года завершится первый этап строительства второго уровня защиты от дронов, а до конца зимы все 22 украинских подстанции будут оборудованы этой защитой. В то же время третий уровень защиты подстанций, по словам чиновника, "не имеет аналогов в мире" и крайне дорог в изготовлении.