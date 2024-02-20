"Тяжело, у нас сдают нервы": в очередях на границе с Польшей застряли не только украинские водители
Польские протестующие снова блокируют границу с Украиной. Начиная с 20 февраля они усилили протест и перекрыли все пункты пропуска. На некоторых участках не позволяли движение даже легковым машинам и автобусам.
Об этом рассказала ведущая 24 Канала София Трощук, отметив, что едва ли не самой сложной является ситуация на пункте пропуска "Медыка – Шегини". Там находится большое количество протестующих.
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Какова ситуация на границе
Именно с 20 февраля началась новая волна протеста. К польским фермерам и перевозчикам присоединились другие митингующие. Они пообещали полностью перекрыть пограничные пункты пропуска. Даже появлялись сообщения об остановке движения не только грузовиков, но и легковых автомобилей и автобусов.
На "Шегини – Медыка" польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков. Через пункт "Долгобычев – Угринов" протестующие также планируют перекрыть движение для всех видов транспорта.
"Зосин – Устилуг", "Корчова – Краковец", "Хребенное – Рава-Русская" – там протестующие ограничили движение. Пропускали только гуманитарную помощь и критические грузы.
На пункте пропуска "Дорохуск – Ягодын" обещали до 19 часов 20 февраля заблокировать движение грузовиков в оба направления.
На границе заблокированы и польские водители
Если легковые автобусы еще пропускают, то водители грузовиков стоят в огромных очередях. Среди них много поляков, которых не пускают домой их же сограждане.
Например, на пункте "Медыка – Шегини" польский дальнобойщик рассказал, что полиция в дело не вмешивается. Их якобы не интересует очередь на границе, а только порядок. Мужчина убеждает, что эта ситуация раздражает не только украинских водителей, но и поляков.
Это несправедливо. За день вместо того, чтобы проехали 24 машины – проезжает только 9. Тяжело, у нас сдают нервы... Я стою здесь с понедельника (19 февраля – 24 Канал), сейчас вторник. Там стоит целая фабрика, которую развалили россияне, люди ждут, не имеют работы, а приходится стоять в очереди и нет возможности проехать границу,
– рассказал польский дальнобойщик.
Что происходит на границе с Польшей
- Польские протестующие 20 февраля усилили блокаду границы с Украиной, а сам протест они начали еще 9 февраля. С тех пор образовалась большая очередь из грузовиков и автомобилей. Более того, митингующие перекрыли железную дорогу, которая расположена неподалеку. Водители днями стоят в очередях. Хотя поляки обещали пропускать одну машину в час, но в течение 20 февраля не пропустили еще ни одной.
- Дальнобойщики рассказали, что некоторые ждут на границе более недели. Очередь уже настолько велика, что водители останавливают свои грузовики аж за польским Перемышлем. Парковаться в самом городе не разрешено. Украинские водители говорят о нехватке еды, воды, отсутствии туалета. Груз, который они везут, также требует соответствующих условий хранения.
- В Госпогранслужбе сообщили, что протестующие заблокировали 6 направлений пунктов пропуска. Всего в сторону Украины стоит более чем 2 500 грузовиков. Кроме пункта пропуска "Краковец", на всех других участках движение заблокировано полностью.