Допускают блокирование пассажирских перевозок: блокада на границе с Польшей набирает обороты
Источник:RMF24
Протесты польских аграриев на границе с Украиной разрастаются все сильнее. Так, существует угроза блокирования даже пассажирских перевозок.
Один из соучредителей акций протеста польских фермеров на украинско-польской границе допустил блокирование пассажирских перевозок. Такие действия планируют развернуть в случае ответных акций с украинской стороны.
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Протесты могут затронуть и пассажирские перевозки
Лидер подкарпатского отделения движения "Обманутое село" Роман Кондрув заявил, что фермеры пока недовольны действиями нового правительства в вопросе импорта продукции из Украины. Сообщается, что они требуют больше чем "пустые обещания".
По мнению Кондрува, фермеры в своих протестах выступают не против Украины и обычных украинцев, а "против украинских олигархов" и "бездействия" Брюсселя. Впрочем, несмотря на такие утверждения, пока они допускают блокирование и перевозок обычных пассажиров.
Мы открыли "коридор солидарности" – и все рынки перехватила Украина. Нам сейчас некуда продавать зерно, а украинское зерно, которое стекается к нам – это вредное техническое зерно,
– заявил лидер ячейки.
По его словам, он слышал о намерениях организовывать блокады границы с украинской стороны, и намекнул, что в таком случае фермеры рассматривают блокирование пассажирских перевозок.
Если мы решим не пропускать автобусы, это будет очень плохо. Но, возможно, тогда наша власть рассмотрит какие-то содержательные решения,
– подчеркнул Кондрув.
Украинские активисты начали акцию в отношении польских водителей: основное
- В Украине 20 февраля начали мирную акцию на трех пунктах пропуска. Речь идет о таких ПП как "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини". Организаторы контролируют порядок проезда через указанные пункты и не позволяют польским грузчикам объезжать очередь.
- Сначала участники проехались колонной. Затем выстроились перед выездом и сказали "Dzień dobry" тем полякам, которые думают, что они себе спокойно будут заезжать, пока страна, которая в войне не получает необходимых товаров.
- Ранее украинские перевозчики уже начинали мирную акцию протеста на польско-украинской границе. Акция началась возле международного пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск". Предварительно, тогда там собралось 15 украинских грузовиков и еще ориентировочно 20 легковых авто.
- В частности, украинская власть обсуждает введение ограничительных мер на торговлю с Польшей. Это как вариант действий в ответ на забастовки у границы со стороны польских фермеров и тщетные попытки их правительства решить проблему.