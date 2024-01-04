Движение снова заблокировано: польские аграрии возобновили блокаду на одном из пунктов пропуска
Источник:ГПСУ
Польские перевозчики 23 декабря приостановили блокировку некоторых пунктов пропуска для грузовиков на границе с Украиной. Впрочем, по состоянию на данный момент протесты возобновлены.
Ранее сообщалось, что на пункте пропуска "Медыка — Шегини" снова могут начаться протесты польских фермеров. Аграрии Польши тогда заявили, что протесты не возобновятся при условии предоставления письменного обещания по выполнению их требований.
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Блокировка пункта пропуска "Медыка – Шегини"
Фермеры из польской организации "Подкарпатское обманутое село" с 09:00 4 января возобновили блокаду пункта пропуска "Медыка — Шегини" на границе с Украиной.
На территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медыка", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", возобновилась блокировка движения для грузового транспорта. В связи с этим осложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд,
– отметили в ГПСУ.
Фермеры анонсируют, что протест продлится до 3 февраля. Обещают пропускать три грузовика в час. Протестующие подчеркнули, что они не будут задерживать машины с гуманитарной помощью и скоропортящимися товарами.
Известно, что легковые автомобили и автобусы двигаются в обычном режиме.
Польские фермеры требуют от правительства субсидий на кукурузу, ликвидных кредитов для фермеров и сохранения сельскохозяйственного налога на уровне этого года.
Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона отметил, что в период с 24 декабря, когда движение было разблокировано, интенсивность движения оставалась как в сторону Украины, так и в направлении Польши.
На территории Польши находится большое количество грузовиков, ожидающих возможность пересечения в сторону Украины, поэтому каждый и водитель, и перевозчик ищут все возможные направления, где пересечь границу. По состоянию на утро 4 января напротив "Шегини" в сторону Украины стоит около 800 грузовых транспортных средств,
– рассказал Демченко.
Кроме пункта пропуска "Медыка — Шегини", заблокированными также остаются три направления. Среди них – "Ягодын – Дорохуск",
"Рава-Русская – Хребенное", "Краковец – Корчёва". По словам спикера Госпогранслужбы, в этих трех направлениях в очередях на территории Польши в сторону Украины находится около 1400 грузовых транспортных средств.
Что этому предшествовало
- Польские перевозчики начали блокировку границы 6 ноября. Они требовали возвращения разрешений для украинских водителей и изъятия польских машин из электронной очереди. Речь идет о блокировании пунктов пропуска "Хребенное – Рава-Русская", "Корчева – Краковец", "Дорохуск – Ягодын", "Медыка – Шегини". В результате таких действий в очереди застряли несколько тысяч грузовиков.
- 23 декабря стало известно, что польские перевозчики прекратили протест на пункте пропуска "Медыка – Шегини". В 09:30 утра движение было возобновлено. Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществлялось в обычном режиме.