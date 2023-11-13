До поры до времени: почему польские перевозчики так жестко бойкотируют украинские грузы

Польские перевозчики продолжают блокаду пунктов пересечения границы с Украиной. Но процессы, которые происходят сейчас в Польше, начались еще задолго до голосования на парламентских выборах.

Об этом 24 Каналу заявил политолог Андрей Вигиринский, отметив, что Польша без митингов перевозчиков искусственно замедляла движение грузовиков через границу. Отметим, что протесты перевозчиков начались 6 ноября.

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"Делает она это под разными предлогами. В частности, самый эффективный, чтобы заблокировать экспортные и импортные операции, – длительный период досмотра. И неважно, есть ли с украинской стороны электронные очереди. Это была целенаправленная политика правительства", – отметил политолог.

Сейчас простой украинский грузов, которые был еще до выборов и забастовок, подкрепляют блокады перевозчиков. По мнению Вигиринского, это останется элементом внутренней политики Польши.

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"Все устраивает"

Учитывая то, что политсила "Право и справедливость", которая доминировала в предыдущем правительстве, проиграла парламентские выборы. Пока не сформировано новое правительство страны, эта партия может продолжать свою консервативную националистическую позицию по защите польских товаропроизводителей и предприятий.

Это будущие президентские выборы, к которым готовится президент, возглавляющий Польшу. И являющийся представителем той политсилы, которая проиграла внутреннюю борьбу на парламентских выборах,

– сказал политолог.

Вигиринский добавил, что события, которые сейчас развиваются на польско-украинской границе, устраивают польскую политическую силу, которая пока доминирует. Поэтому нет оснований предполагать, что эти проблемы исчезнут благодаря встрече представителей украинского и польского правительств.

"Это процесс, в котором нам придется еще долго жить", – подчеркнул политолог.

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