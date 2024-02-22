Устали друг от друга: политолог предположил, как можно преодолеть кризис на польской границе

Поляки блокируют границу с Украиной. Они не пропускают грузовики, а также на некоторых пропускных пунктах блокируют проезд для легковых автомобилей и автобусов.

В разговоре с 24 Каналом политолог Николай Давидюк отметил, что надо совместно искать решение этой ситуации, чтобы не дать выиграть Путину.

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"Надо перезапуск отношений. Эмоционально они (поляки – 24 Канал) устали от нас, мы от них. Я думаю, проблема в общей усталости", – объяснил Давидюк.

Какие есть решения проблемы

По словам Давидюка, сейчас страдает как украинская, так и польская стороны. И поэтому надо именно перезапуск отношений.

"Я не говорю, что надо поступиться определенными национальными интересами. Приедет Туск – мы договоримся и выиграем. Не договоримся – выиграет Путин. Есть окно возможностей и им надо воспользоваться. Полякам надо объяснить, что политические игры никуда не ведут", – заметил он.

Отметим, 11 февраля на границе произошел скандал – польские протестующие повредили несколько украинских фур с зерном и высыпали его на землю. Впоследствии ситуация повторилась.

Поляки не пропускали грузовик с автомобилями для Сил обороны. А 20 февраля один из протестующих призвал Путина "разобраться с ситуацией".

"Еще вопрос – это ли фермеры, а не проплаченная массовка. Поэтому Туск здесь, он умный человек, знает, как работать с нами, мы знаем, как работать с ними – давайте перезагрузим отношения. Например, давайте поставим цель, чтобы каждая сторона к лету заработала себе по 10 миллиардов долларов, например", – предположил Давидюк.

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