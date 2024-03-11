Мгновенно решали на месте: пострадали ли военные и гуманитарные грузы от блокады границы
Источник:"РБК-Украина"
Уже в течение длительного времени польские фермеры блокируют границу с Украиной, препятствуя движению наших грузов. Министр развития общин, территории и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал о том, как повлияли акции протеста аграриев на поставки.
Еще 9 февраля польские фермеры возобновили акции протеста на украинско-польской границе. С тех пор иногда ситуация обостряется, аграрии неоднократно рассыпали украинское зерно, а также блокировали проезд грузов, которые необходимы для наших бойцов на фронте, сообщает 24 Канал.
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Как блокада повлияла на поставки гуманитарных грузов и вооружения
Как рассказал Александр Кубраков, блокирование польскими фермерами украинско-польской границы значительно повлияло на экономику нашего государства. По его словам, это связано с тем, что большое количество продукции с добавленной стоимостью экспортируется как раз грузовиками в направлении Польши.
Мы говорим о миллиардных убытках из-за задержек, из-за сбоя поставок и так далее. Если говорить о военных грузах, было несколько случаев, когда протестующие не позволяли проехать фурам с таким грузом,
– заявил министр.
Впрочем, чиновник также отметил, что "надо отдать должное польской стороне", поскольку они мгновенно вмешивались и решали подобные вопросы на месте.
Сколько времени нужно для восстановления стабильной ситуации
Александр Кубраков утверждает, что то, сколько понадобится времени для того, чтобы наладить ситуацию на границе и договориться с протестующими, зависит в основном от польской стороны.
И со своей стороны еще раз говорю, что во всех переговорах мы понимаем сложность ситуации, ищем и находим компромиссы. Как пример – остановка протестов польских перевозчиков. Мы нашли выход,
– добавил он.
По его словам, все увидели, что за эти 2-3 недели, когда граница работала нормально не было очередей на некоторых пунктах пропуска. В электронной очереди можно было спокойно зарегистрироваться и сразу проехать.
Ситуация на границе с Польшей: последние новости
- Александр Кубраков, вице-премьер-министр по вопросам восстановления и министр развития общин, территорий и инфраструктуры, сообщал, что польские протестующие и полиция препятствуют движению автобусов, которые направляются в Польшу и из Польши.
- В ответ на недавние сообщения Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше Василий Зварич сообщил, что консул Генерального консульства Украины в Люблине выехал в Дорогуск.
- В конце концов исполняющая обязанности пресс-секретаря главного коменданта польской полиции Катажина Новак отметила, что информация о задержании украинских пассажирских автобусов на границе с Польшей не является правдивой.
- В частности, на момент пребывания консула на месте протеста рейсовый пассажирский автобус беспрепятственно проехал в направлении Украины.