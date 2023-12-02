Даже после выборов: почему блокировка границ с Польшей до сих пор не прекратилась
Польские перевозчики продолжают блокировать границу с Украиной. Более того – с 1 декабря блокаду начали словацкие перевозчики на пункте пропуска "Вишне-Немецке".
Это свидетельствует о борьбе между двумя партиями в Польше, которая не закончилась после выборов. Об этом 24 Каналу сказал политолог-международник Руслан Осипенко.
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"Предвыборная риторика в Польше не закончилась даже после выборов. Продолжается борьба между проевропейской и более, скажем так, правоцентристской партиями", – отметил Осипенко.
Политическая основа
Так называемая правоцентристская партия поддерживала ранее польских аграриев. Напомним, в этом году прошли протесты в Польше против ввоза украинского зерна, что по мнению местных фермеров повлекло за собой падение цен на зерно собственного производства. К Польше присоединялись Румыния, Словакия, Болгария и Венгрия.
"Они поддерживали польских аграриев, а теперь перевозчиков. Но проиграли. Если Туск сформирует правительство и вынужден будет прилагать меры, чтобы прекратить эти блокировки границ, то ПиС (партия "Право и справедливость" – 24 Канал) использует это, мол, эта новая политическая сила начинает свои первые шаги с того, что работает на Брюссель и не защищает польские интересы. То есть, это мина замедленного действия под оппозицию", – пояснил Осипенко.
Руслан Осипенко о блокировании границы: смотреть видео
Отметим, глава партии "Гражданская коалиция" Дональд Туск обвинил польское правительство в бездействии в ситуации по блокированию границы с Украиной. По его словам, действующее правительство Польши ставит всех в сложнейшую ситуацию. Туск подчеркнул, что уже имеет запланированные встречи с политиками и экспертами, которые будут заниматься решением этого вопроса.
Блокировка границы: основное
- С 6 ноября польские перевозчики начали блокировать границу с Украиной. В частности, проблемы возникли на трех пропускных пунктах: "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова", "Рава-Русская – Гребенное", а впоследствии "Медика - Шегини". В результате образовалась огромная пробка в тысячи грузовиков.
- Польские перевозчики требуют отмены транспортного безвиза для Украины, который ЕС и Киев согласовали до 30 июня 2024 года. На днях Украина совместно с Польшей начала работу по решению проблемы. В частности, наработаны три положения.
- Чтобы поддержать поляков, словацкие перевозчики 1 декабря начали обещанную блокаду. Они также выступили за отмену так называемого "транспортного безвиза" для Украины. Они опасаются, что украинские перевозчики вытеснят их с рынка.