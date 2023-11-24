Есть один нюанс, – у Зеленского объяснили, почему на границе с Польшей не прекращаются протесты
Польские перевозчики 6 ноября начали блокировать границу с Украиной. Они требуют введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов. С тех пор на пунктах пропуска образовались огромные очереди, в которых находятся более 3 тысяч транспортных средств.
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что история с блокировкой совершенно странная и, к сожалению, отголосок внутренней борьбы в Польше. В частности, речь идет о парламентских выборах, поэтому нужно дождаться формирования коалиционного правительства, которое сформируют вокруг персоны Дональда Туска.
К теме Польские перевозчики не планируют останавливаться: готовы блокировать границу еще более 2 месяцев
Какая причина протестов на границе
По словам Подоляка, сегодняшнее польское правительство немного отстранилось от проблематики, потому что уже идет, а нового правительства пока нет. Однако следует помнить, что происходящее на границе с Украиной не является государственной политикой Польши.
Это совершенно точно против интересов Польши с точки зрения конкурентности, потому что транспортный безвиз для Украины находится в пределах наших договоренностей с Европейским Союзом. Если мы идем в ЕС, то наши производители или транзитеры должны работать на равных условиях с другими странами.
– подчеркнул советник главы ОПУ.
Следовательно, странно, когда говорят, что Украина идет в Европейский Союз, но пользуясь административными барьерами, для нас хотят создать более сложные условия труда на европейском рынке. Европейская комиссия поддерживает Украину в этом плане, потому что мы работаем в рамках открытой экономики, к которой полностью принадлежит Польша и частично Украина.
Михаил Подоляк объяснил ситуацию с блокировкой украинских перевозчиков: смотрите видео
"Здесь есть один нюанс. Мы должны понимать, что все это отзвук внутриполитической ситуации в Польше. Подождем, как будет новое правительство, думаю, что сможем договориться. Ситуацию на контроле держит президент Украины, премьер-министр и министр инфраструктуры, они постоянно ведут определенные диалоги", – добавил советник ОПУ.
Также следует помнить, что подобные экономические конфликты или торговые войны еще будут. По мнению Подоляка, в некоторых странах, даже если они имеют отношение к общему европейскому рынку, все же существует политика протекционизма. Речь не только об Украине.
Польша является ключевым транзитером именно для военной помощи Украины, она продолжает это делать, логистика не нарушается, и нет проблематики ведения эффективных боевых действий Украины,
– подытожил советник ОПУ.
Блокировка границы с Украиной: что известно
- Страйки польских перевозчиков начались еще 6 ноября. Они перекрыли три пограничных пункта на границе с Украиной. Из-за этого движение грузовиков было заблокировано. Протестующие требуют возобновления системы выдачи разрешений для работы в ЕС для украинских транспортных компаний, а также их сокращения до уровня, который был в начале полномасштабного вторжения России.
- Спикер ГНСУ Андрей Демченко рассказал, что по состоянию на утро 24 ноября, в очередях ожидают 3700 грузовиков. Днем ранее участники блокады перекрыли последний рабочий пункт пропуска "Медика – Шегини".
- С начала блокады на границе умерли два украинских водителя. Поэтому наше государство направило в Польшу ноту с требованием распустить забастовку. Посол Украины подчеркнул, что форма протеста поляков угрожает жизни и здоровью людей, а водители грузового автотранспорта не должны стоять в многокилометровых очередях без положенных для этого условий.
- Украина 23 ноября объявила о эвакуацию водителей грузовиков, находящихся на границе. Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач отметил, что о них уже собирают информацию, а также добавил, что сейчас наши граждане при минусовой температуре страдают от действий нескольких людей, которые заблокировали границу с согласия местных властей.