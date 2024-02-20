Один из фермеров, блокирующих границу, призвал Путина "разобраться с Украиной": поляки возмущены

Ситуация на украинско-польской границе продолжается оставаться напряженной из-за блокирования со стороны фермеров Польши. В то же время один из польских фермеров возмутил сеть своим поступком на границе с нашим государством.

Он на тракторе разместил баннер, где был призыв к Путину "разобраться с Украиной и Брюсселем". Эти действия фермера на границе с Украиной возмутили польских граждан, которые осудили его поступок в сети.

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Фермер разместил циничный баннер на границе с Украиной

Журналисты Gazeta Wyborca рассказали, что один из польских фермеров, которые блокируют автостраду в Гожичках на границе с Чехией, разместил на одном из тракторов послание, адресованное российскому президенту Владимиру Путину.

В частности, на баннере было указано: "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями". Кроме того, на передней части машины также был прикреплен большой флаг Советского Союза.



Польский фермер призвал Путина "разобраться с Украиной и Брюсселем" / Фото Gazeta Wyborcza

Авторы польского издания отметили, что другие протестующие не поддерживают подобные призывы польского фермера. В частности, польские протестующие заверили, что "держат кулачки" за Украину в войне с Россией.

Организаторы протеста также были удивлены наличием этого баннера, однако отметили, что каждый участник самостоятельно несет ответственность за подобные надписи.

Поляки осудили поступки своих земляков

Польские граждане в соцсети Х, ранее известной как твитер возмущались поступком фермера, который призвал Путина "разобраться с Украиной и Брюсселем". Так, пользователь с ником @Exen обратил внимание, что фермер пишет призывы к Путину на американском тракторе.

Этот владелец американского трактора стоимостью, видимо, несколько миллионов (польских злотых – 24 Канал), выдающийся, полный болван,

– написал он.

В комментарии под этим постом пользователь @roman_maliniak отметил, что протесты зашли слишком далеко. Он также призвал польские службы сделать что-то с соответствующей ситуацией.

В то же время были и пользователи, которые подозревали, что это фото – смонтировано. Однако журналисты издания Gazeta Wyborca находились на месте событий и зафиксировали этот баннер самостоятельно.



Поляки возмущены действиями фермеров на границе / Скриншот 24 Канала

"Если нет, то следующий вопрос, не запрещен ли в нашей стране флаг с серпом и молотом?", – обратил внимание один из поляков.

Одна из пользовательниц также отметила, что этот баннер является следствием российской пропаганды, которой "пахнет за милю". А другой пользователь отметил, что тропы этого протеста "ведут в Москву".

Марионетки Путина прыгают, как Кремль угрожает...

– написал поляк.

Кроме того, также звучали предложения отправить этого польского фермера воевать на украинский фронт, но с российской стороны.