Это не экономические протесты, – политтехнолог про плакат с Путиным у польских фермеров

На границе продолжается блокирование украинского транспорта, которое организовали перевозчики и фермеры из Польши. Один из них вывесил баннер с призывом к Владимиру Путину "разобраться с Украиной и Брюсселем".

Польские правоохранительные органы уже отреагировали на этот инцидент. В то же время по мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана, высказанному 24 Каналу, появление плаката с Путиным переводит протесты поляков, которые имели экономическую основу, в другую плоскость.

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Открыли уголовное дело из-за плаката с Путиным

Протесты польских перевозчиков начались в ноябре 2023 года, затем к ним присоединились фермеры. В основе их претензий были экономические споры.

Польша является аграрной страной, много людей в ней вовлечены в агросекторе. Когда украинская продукция появилась на рынке, цены на зерно в Европе упали. В то же время европейские страны увеличили закупку зерна в России. В частности того зерна, которое страна-агрессор украла в Украине и себестоимость которого равна нулю. Поэтому этот фактор также мог повлиять на снижение цен.

Однако с появлением баннера с призывом к Путину, больше это не экономические протесты. Теперь они стали политическими, да еще и с участием "сторонников Путина". Именно поэтому в Польше по этому поводу открыто уголовное дело,

– отметил политтехнолог.

Пока точно не известно, кто именно сделал этот баннер. Хотя есть предположение, что это были российские агенты в Польше.

Должен защищать электорат

20 февраля во время протестов польских фермеров на границе с Чехией на тракторе появился плакат. На нем была надпись: "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями". Также на транспортное средство был прикреплен красный советский флаг. Польская полиция и прокуратура сразу отреагировали на провокацию и уже проводят действия согласно статьи 256.1 Уголовного кодекса. Также министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский сообщил, что полиция преследует в судебном порядке лицо, которое разместило плакат.

Кроме того, представители польского правительства, в частности министр развития и технологий Кшиштоф Гетьман, который является членом "Польской крестьянской партии", заявил, что Польша может ввести эмбарго на все сельскохозяйственные товары из Украины. Также он поддержал акции фермеров, потому что они "протестуют за справедливое дело".

Представитель этой партии опирается на определенный электорат – преимущественно аграриев. Они являются мощной силой в частности в Польше. Поэтому, по словам политтехнолога, ему некуда деваться, он должен защищать аграриев – свой электорат.

"Однако после появления плаката "за Путина", у него двойная позиция. Он или за аграриев и "за Путина", или должен выйти и сказать, что "призывы к Путину" нужно убрать. В то же время для Украины это хороший знак, что протесты окрасились политическими "красками", – заметил Михаил Шейтельман.

Реакция в Польше на блокирование границы