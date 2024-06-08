Польские протестующие могут заблокировать еще один пункт пропуска

Польские фермеры 9 июня могут заблокировать еще один пункт пропуска на границе. Речь идет о пункте "Шегини – Медика".

Польские аграрии начали блокировать границы еще в ноябре 2023 года, что продолжалось несколько месяцев. Однако в июне этого года стало известно, что фермеры снова будут организовывать протесты.

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Польские фермеры снова будут блокировать границу

Блокировка может начаться 9 июня в 10:00 и продлится до конца сентября.

По имеющейся информации, польские фермеры могут заблокировать движение в направлении пункта пропуска "Медика", что напротив украинского "Шегини",

– говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В ГПСУ добавили, что впоследствии сообщат, для каких именно категорий транспортных средств будет затруднено движение.

Блокировка границы: последние новости

Во вторник, 4 июня, польские фермеры снова заблокировали грузовой участок в пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенное". Из-за блокировки произошла полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.

Впоследствии, 7 июня, польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Гребенное – Рава-Русская" на границе. Представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что из-за блокирования движения грузовиков возле пункта пропуска, значительные очереди не возникли. Сейчас движение транспорта через этот пункт пропуска продолжается в обычном режиме.

Стоит отметить, что до этого последнее деблокирование границы с Украиной польскими фермерами было 29 апреля. Тогдашний министр агрополитики Николай Сольский рассказывал, что хотя и поляки разблокировали границу, переговоры между министерствами и ассоциациями будут продолжаться и в дальнейшем.