В ГПСУ сказали, пропускают ли поляки гуманитарные и военные грузы в Украину

Еще с февраля польские протестующие усилили блокирование границы с нашим государством. Сейчас важные для Украины грузы продолжают прибывать в наши пункты пропуска, но есть нюанс.

Несмотря на то, что военные и гуманитарные грузы прибывают из Польши в Украину, их движение может быть усложненным. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, отметив, что пребывание польских митингующих на границе может затруднять проезд критически важных грузов для нашего государства.

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Блокируют ли поляки военные грузы

"Надеюсь, конечно, что польские фермеры сдержат свои обещания. Мы имеем информацию от польских коллег, что они не будут блокировать движение для гуманитарных грузов и других важных для Украины грузов", – сообщил представитель ГПСУ.

Впрочем, сложно сказать, смогут ли эти грузовики беспрепятственно проезжать блокадные места. Спикер Госпогранслужбы выразил надежду, что поляки не будут совершать блокировки в отношении этих категорий грузов.

Ситуация на польской границе: последние новости

11 марта в ГПСУ сообщили, что поляки вообще не пропускают украинские грузовики через пункты пропуска "Долгобычев – Угринов" и "Зосин – Устилуг". Кроме того, в сети появилась информация, что их протест затронул и пассажирские перевозки.

В то же время в польской полиции отрицали, что митингующие задерживали пассажирские автобусы, которые направлялись в сторону Польши из Украины. Правоохранители отметили, что движение якобы происходит.

Впоследствии консул Генерального консульства Украины в Люблине Сергей Царук отправился на место событий. На границе он не обнаружил блокирования автобусов. В то же время поляки могли остановить блокирование автобусов на время пребывания консула на границе, а затем возобновить его.

Польские митингующие усилили протесты на границе 9 февраля 2024 года, чтобы якобы не пропускать украинское зерно. Сейчас Киев и Варшава не смогли полностью урегулировать эту ситуацию.