Зеленский вынужден реагировать: в ОП ответили, повлияет ли конфликт на отношения с Польшей

Блокада на польско-украинской границе стало серьезной проблемой для Украины. Поэтому решением этой ситуации занимается, в частности, лично Владимир Зеленский.

Украина находится в сложной точке войны, поэтому проблемы на границе с Польшей сейчас очень неуместны. Однако в интервью 24 Каналу советник председателя ОПУ Михаил Подоляк рассказал, что ситуация, которая сложилась, не является непосредственным конфликтом двух стран.

Читайте также По воле Кремля рассыпать зерно․ Какова роль России в блокировании границы польскими фермерами

"Это не конфликт Украины и Польши"

Президент Польши Анджей Дуда поддержал предложение встречу украинского и польского правительств с представителями Европейской комиссии для разрешения кризиса на границе.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский провел селектор и записал видео-обращение к украинцам и полякам. В нем прозвучал призыв украинской и польской сторонам встретиться на границе, чтобы в конце концов урегулировать митинги там.

Это не проблемы, которые должен решать президент воюющей страны. Но, к сожалению, ему приходится. Сегодня такие протесты идут по всей Европе, потому что все фермеры единогласно "воюют" с решением Еврокомиссии относительно правил регламентации работы рынка,

– отметил Михаил Подоляк.

Фермеры также протестуют против отмены определенных дотаций для сельхозпроизводителей, против так называемого "зеленого перехода", который будет существенно влиять на ценообразование на определенных отраслевых сегментах и тому подобное.

"То есть это конфликт между Варшавой, если мы говорим о польском фермере, и Брюсселем. Это не конфликт между Украиной и Польшей. Потому что мы сегодня имеем там определенные конкурентные отношения, но это пока совсем другого уровня. Мы только формируем свое присутствие на общем европейском рынке", – объяснил Подоляк.

Безусловно, многие страны ЕС могут быть недовольны, что появится еще одна конкурентная страна с точки зрения сельскохозяйственного производства. Но Украина работает в пределах общепринятых правил.

Повлияет ли блокада на отношения Украины и Польши

Нет. Я думаю, что мы с вами сегодня находимся в другом историческом промежутке времени, что большая доля граждан Польши тепло относится к Украине, они готовы помогать и помогают. Многое для нас сделали с начала войны,

– подчеркнул Подоляк.

В то же время есть определенные социальные группы, например, фермеры, которые имеют ориентацию на определенные партии в Польше. Говорится о "Конфедерации". Однако для них главная проблема только в контексте агропродукции из Украины.

"Я бы на это обращал внимание тактически, с точки зрения разблокирования границ, но не стратегически. Потому что между Польшей и Украиной абсолютно искренние теплые отношения и никуда они уже не исчезнут", – подчеркнул Подоляк.

Спекуляция на границах

Собственно, поставки зерна из Украины не столь существенно выросли в европейские страны. Тем более, что российское зерно убрали с рынков, поэтому его должны заместить другим – в том числе и украинским.

Вопрос в том, что эти протесты появляются в сложный для Европы момент. Польские протестующие считая, если к Украине приковано такое внимание, будут спекулятивно работать на этой границе. Мол, это ускорит реагирование на их действия. Это нонсенс,

– подчеркнул Подоляк.

Однако вопрос не только в агросекторе, с которого и начались протесты на границах. После введения тотальной блокады границы стали известно о случаях, когда в Украину не пропускали даже военную и гуманитарную помощь.

"Это стандартная протестная эскалация. Как только вы начинаете нарушать моральные нормы и нет ответной реакции от правительства, то вы постепенно повышаете ставки и блокируете все, что только можно блокировать. Потому что понимаете, что это будет вызывать определенную реакцию со стороны Украины. Технологически это понятно", – объяснил советник председателя ОПУ.

Президент Украины настаивает на том, чтобы найти решение и разблокировать границы для свободного транзита всего, что необходимо ВСУ для эффективного ведения оборонительной наступательной войны. А конфликтные ситуации, подчеркнул Подоляк, урегулировать можно на уровне Брюсселя.

Война продолжается, а Россия лишь увеличивает масштабы эскалации. Поэтому сейчас, как никогда, Украине необходимы оптимальные транспортно-логистические коридоры и понимание со стороны партнеров. Проблемы на границах только усложняют и без того нелегкое положение Украины.

Как пытаются решить проблему с блокированием границы